  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Beylikdüzü
  4. Başkan Çalık'tan gözlem evi ve fizik parkı müjdesi

Başkan Çalık'tan gözlem evi ve fizik parkı müjdesi

Yayınlanma:
Başkan Çalık'tan gözlem evi ve fizik parkı müjdesi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başta Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere devam eden projelerin çok kısa sürede hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Çalık, “Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı ile burası Beylikdüzü’nün en özel mekânlarından birisi olacak.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İlk olarak Barış Mahallesi’nde yapımı devam eden pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Çalık daha sonra Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden Beylikdüzü Kent Enstitüsü ile Mehmet Nuri Solmaz Çocuk Bakımevi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Çalık, Beylikdüzü’ne 10 yeni kreş kazandırdıklarını ifade etti.

“Bu bereketli Anadolu topraklarında binlerce Aziz Sancar yetişsin istiyoruz”

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin yanında gözlem evi ve Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’nın yapımının da devam ettiğini ifade eden Başkan Çalık, “İnşallah burada yakın zamanda bu kentin evlatlarıyla uzayı gözlemleyeceğiz. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde de son rötuşlar yapılıyor, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’yla birlikte burayı açacağız. Fizik parkı ve bilim sanat merkeziyle burası Beylikdüzü’nün en özel mekânlarından birisi olacak. Parkın içerisinde çocuklarımız için de açık hava laboratuvarı bulunacak. Bu bereketli Anadolu topraklarında binlerce Aziz Sancar yetişsin istiyoruz. Onun için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İstanbul
İlgezdi: İmamoğlu Benimle Yola Devam Etmeyeceğini Söyledi
İlgezdi: İmamoğlu Benimle Yola Devam Etmeyeceğini Söyledi
İBB Ekipleri Nöbette
İBB Ekipleri Nöbette
Adadayız etkinlikleri başlıyor
Adadayız etkinlikleri başlıyor
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sömestir festivalindeydi
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sömestir festivalindeydi
İstanbul'da Kar Yağışı: Fatih, Çatalca ve Silivri Beyaza Büründü
İstanbul'da Kar Yağışı: Fatih, Çatalca ve Silivri Beyaza Büründü
AKOM'dan Son Dakika Uyarısı: İstanbul'da Kış Alarmı! Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Geliyor!
AKOM'dan Son Dakika Uyarısı: İstanbul'da Kış Alarmı! Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Geliyor!
Maltepe Belediyesi’nin 2024 yılı Halk Kart başvuruları başlıyor
Maltepe Belediyesi’nin 2024 yılı Halk Kart başvuruları başlıyor
İstanbul Ulaşımına Yeni Soluk Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Hizmete Hazır
İstanbul Ulaşımına Yeni Soluk Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Hizmete Hazır