Başkan Çalık, Yakuplulu komşularıyla buluştu

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Çalık, “4,5 yıl boyunca geleceği inşa etmek için hep birlikte çalıştık. Çocuklarımızın bu kentte kahkahaları çoğalsın, mutlulukları artsın diye hizmet ürettik. Bu kentte yaşayan her bir can bizim için çok değerli. Huzurlu bir Beylikdüzü için çıktığımız bu yolda ilçemizi emin adımlarla İstanbul’un en güzel ilçesi haline getirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi sakinleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya yüzlerce mahalle sakini ile meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Çocuklar için özel oyun alanı da kurulan buluşmada vatandaşların öneri ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Çalık, hayata geçirdiği uygulamalar ve projeler hakkında da bilgiler verdi.

“Çocuklarımızın bu kentte kahkahaları çoğalsın, mutlulukları artsın diye hizmet ürettik”

Yakuplu Mahallesi’nde Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ve Yakuplu Kent Ormanı gibi vizyon projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “4,5 yıl boyunca geleceği inşa etmek için hep birlikte çalıştık. Çocuklarımızın bu kentte kahkahaları çoğalsın, mutlulukları artsın diye hizmet ürettik. Bu kentte yaşayan her bir can bizim için çok değerli. Huzurlu bir Beylikdüzü için çıktığımız bu yolda ilçemizi emin adımlarla İstanbul’un en güzel ilçesi haline getirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu kentin çocuklarına uzay deneyimini de yaşatacağım”

Beylikdüzü’nde yaşayan komşularının ekonomik gelişimlerine destek olan projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çalık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olurken ekonomik zorluklar karşısında mücadele eden vatandaşlarımız için toplumsal projeler ürettik. Kadının güçlenmesi için fırsat eşitliği prensibiyle projeler ürettik. Gençlerin projelerini onların gözünden gördük. Biz Beylikdüzü’nün geleceğini de tasarlıyoruz, tasarlamaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız için kreşler yapıyoruz, yaz spor okulları, kültür ve sanat kurslarımız var ve bunları da ücretsiz olarak sunuyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Kısa sürede açılışını yapacağımız Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin içinde gözlem evimiz olacak. Bu kentin çocuklarına uzay deneyimini de yaşatacağım. Bir toplumda eğer çocuğu, kadını ve genci mutlu edebilirseniz toplum mutlu olur. Kadını, genci ve çocukları önceleyen projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu kente bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bu iş liyakat işidir”

Beslenme Saati, Afet ve Acil Durum İstasyonu ve Yaşam Konteynırı gibi tüm Türkiye’ye ilham olan projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Beni bu hizmetleri yapayım diye seçtiniz. Önümüzdeki 4 ay sonra tekrar sandık sizin önünüze gelecek. Kararı siz verecekseniz. Ben tercihinize saygı duyarım. Bu iş liyakat işidir, siyaset işi değil. Benim derdim siyaset değil. Benim derdim geçim. Ben istiyorum ki bu kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırayım” dedi.

“Beylikdüzü Aklıyla hizmet ürettik”

Yakuplu’da hayata geçirdikleri projelere değinen Başkan Çalık, “İçeresinde bulunduğumuz alanı anlatmaya gerek yok. Bu merkezimiz; kütüphanemizle, spor alanlarıyla çocuk kütüphanesiyle, sinemasıyla, pazar alanıyla her ihtiyacınızı karşılayacak. Altındaki pazar sayesinde artık yağmurda ıslanmak yok. Çocuklarınızı mutlaka merkezimizde yaptığımız etkinliklere getirin. Ayrıca, Yakuplu Kent Ormanı’nı da İBB iş birliğiyle hayata geçirdik. 3 köy 3 meydan projesinin Yakuplu ayağını bu kentin kullanımına hazır hale getirdik. Yakuplu’ya 12 park, 4 yeni spor alanı kazandırdık. 13 parkımızın da bakım onarım ve revizyonlarını yaparken 25 km yağmur ve atık suyu kanalını hizmete aldık. 4 tane okulun ve 3 camimizin bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Beylikdüzü’nün birçok alanında hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunları yaparken de şevkle aşkla bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.