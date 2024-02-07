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Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması

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Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması
Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olmadığını duyurdu. Demirtaş'ın açıklamasında bu kararın DEM Parti ile birlikte alındığına işaret edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti adayı olarak adı gündeme gelen HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aday olmayacağını açıkladı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada 5 Şubat'ta DEM Parti heyetiyle bir araya geldiğini belirtti.

"ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİ..."

Açıklamada "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadesine yer verildi.

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