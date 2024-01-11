Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda Sona Doğru! İstanbul Ulaşımında Yeni Bir Dönem Başlayacak

İstanbul, raylı sistem ağını genişletme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, bu yolda atılan önemli adımlardan biri olarak şubat sonunda hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, bu yeni hat, İstanbul'un ulaşım ağını daha da güçlendirecek.

Raylı Sistemler ve İstanbul'un Geleceği

İstanbul'un artan nüfusu ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, raylı sistemlerin önemi daha da belirginleşiyor. Bakan Uraloğlu, şehir içi ulaşımda raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının trafik sorununa çözüm getireceğinin altını çizdi. Bu bağlamda, ülke genelinde 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının önemli bir kısmı Bakanlık tarafından inşa edildi.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Özellikleri

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, toplam 8,4 kilometre uzunluğunda olup, 7 istasyonu kapsıyor. Bu duraklar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı şeklinde sıralanıyor. Hat, saatte 80 kilometre hızla, günde 1 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca, diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegrasyon sağlayarak, kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

Ekonomik ve Zaman Kazançları

Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 25 yıllık projeksiyonunda kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerle 6,1 milyar dolarlık bir ekonomik kazanç sağlayacağını belirtti. Bu, İstanbul'un hem ekonomik hem de zaman yönetimi açısından büyük bir adımı temsil ediyor.

Projenin Durumu ve Gelecek Planları

Projenin inşaat işleri önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Uraloğlu, istasyonlarda modern ve yenilikçi tasarımların uygulandığını, elektromekanik sistemler için son teknolojinin tercih edildiğini açıkladı. Test ve devreye alma çalışmalarının başladığını belirten Uraloğlu, projenin şubat sonunda hizmete alınacağını ifade etti.

İstanbul'a Daha Fazla Raylı Sistem

İstanbul ulaşım ana planı, kentin 1100 kilometrelik bir metro hattına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bakanlık, İstanbul'u her köşesine raylı sistemle ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Uraloğlu, İstanbul'a hizmet aşkının bitmeyeceğini ve geleceğe taşıyacak projelerin devam edeceğini vurguladı.

"Son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1,2 trilyon lira yatırım yaptık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerini, son 21 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 163 milyar 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 358 kilometreden 802 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Megakentte hayata geçirdikleri tünel ve köprülerle kent içi trafiğine adeta nefes aldırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarının sürdüğünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirecekleri demir yolu bağlantısının İstanbul'un uluslararası yük taşımacılığındaki konumunu daha da güçlendireceğini, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat planladıklarını, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.

Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz." diye konuştu.

Birlikte hareket ederek İstanbul'u yeniden hak ettiği noktaya getirebileceklerine inandıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakın bir işi yapmak ne kadar önemliyse o işin sunumunu, tanıtımını yapmak da o kadar önemli. Yanımızda Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir kardeşim de var. Kendisi ve ekibiyle Bağcılar için ayrı bir önem taşıyan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızı birlikte inceledik ve projenin önemini aktardık. Kendimizi ve projelerimizi en iyi şekilde anlatarak İstanbulluların hem gönlünü hem de güvenini yeniden kazanacağız."