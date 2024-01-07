Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ve Camii Her gün Binlerce Kişi Tarafından Ziyaret Ediliyor

Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri tarafından 1589-1595 yılları arasında Üsküdar’da kurulan külliye, 4 asırdır misafirlerin ağırlandığı, gariplerin doyurulduğu sosyal bir kurum olmasının yanında insanların ilmi ve mânevî şifa aradığı İstanbul’daki ilk âsitânelerden biri olarak bilinmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi, İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor. Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı ise 400 yıllık ikram geleneği devam ettirerek, senelerdir ziyarete gelen misafirleri ağırlamaya devam ediyor, ihtiyaç sahibi insanlara, yolda kalmışlara ve öğrencilere haftanın yedi günü aşevinden yemek çıkarılıyor ve halka yönelik çok sayıda dini, manevi, ilmî ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Hazret-i Hüdâyî’nin gözettiği hedefleri kendisine faaliyet alanı olarak belirlemiş olan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Tarihi Hüdayi Külliyesi’nde cami - tevhidhâne (semahane), derviş hücreleri, aşhane-imaret, türbe ve cümle kapısı ile yanındaki iki çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmesinin ötesinde Külliye’ye mescid, kütüphane, konferans salonu, toplantı salonu, spor salonu, kitap&kahve alanı, derslikler, sanat atölyeleri, 4 katlı otopark, iki büyük yemekhane ve misafirhane inşa ettirerek Hüdayi Kültür Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile halka hizmet sunuyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin türbe ve camisinin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesinde Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu duanın da etkili olduğu düşünülmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Duası:

“Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın.”

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Kimdir?

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, İstanbul’un ileri gelen Hak dostlarındandır. Hüdâyî ismi ve Aziz sıfatı, şeyhi tarafından kendisine verilmiştir. Üstadı Üftade Hazretlerine intisap etmeden önce Bursa kadısı ve müderrislerindendir. Bir kadınının, kocasından boşanma talebinde bulunduğu ilginç bir dava, hayatını tamamen değiştirmiştir. Kadılığı ve müderrisliği bırakıp Üftade Hazretlerinin önüne diz çöküp talebe olmuştur. Kendisine Hüdâyî ismini de üstadı vermiştir. Hüdâyî Hazretleri, İstanbul’a gelip dergâhını kurduktan sonra Üsküdar’daki dergâhı, kısa zamanda bir ilim ve irfan mektebi hâlini almıştır. Zamanının sultanları, Sultan III. Murat ve I. Ahmet Han kendisinin talebesi oldular. II. Osman ve IV. Murat Han da kendisine gönül veren sevgili talebelerindendir. Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, 1628 senesinde vefat etmiştir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 07:30 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi’ne Nasıl Gidilir?

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi’ne özel aracıyla gelmek isteyenler, Edirne yönünden veya Kadıköy yönünden gelirken Altunizade çıkışından Bağlarbaşı, Üsküdar tabelasını takip ederek türbeye ulaşabilir.

Avrupa yakasından gelmek isteyenler; Marmaray başta olmak üzere Edirnekapı’dan 500A numaralı Edirnekapı-Kadıköy, Taksim’den, 110 numaralı Kadıköy-Taksim otobüsünü kullanabilir.

Anadolu yakasından gitmek isteyenler ise tüm ilçelerden Üsküdar’a gelen toplu taşıma araçlarının hepsini kullanabilirler.

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Aziz Mahmut Efendi Sk. Cami İçi No:1 Posta Kodu: 34672 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 341 05 97 Faks: 0216 341 24 31