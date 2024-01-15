Avcılar'ın özgürlüğe göçü tamamlandı

BeyazNet ve Avcılar Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Açık Kaynak Kodlu Yazılım uygulaması lansmanı gerçekleştirildi.

Hançerli: Avcılar'ın Kaynaklarını Güvene Aldık

Avcılar Belediyesi'nin açık kaynak kodlu yazılıma geçişle birlikte büyük bir atılıma geçtiğini açıklayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar'ın kaynaklarını açık kaynak kodlu yazılıma geçirerek güvene aldık. Yeni işletim sistemimiz Avcılar'ımızın ihtiyacı olan şekilde tasarlandı. Artık, Avcılar'ın lisans bedeli maliyeti sıfırlandı. Her zaman olduğu gibi Avcılar'ın gelecekte de bir kuruşu bile israf edilmeyecek. Bu sistemi ülkemize ve Avcılar'ımıza kazandırdığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Zeyveli: "Kurumların İhtiyacı Açık Kaynak ile Mümkün"

Türkiye'nin kaynaklarının yurtdışına çıkmasına son veren ve ihtiyaçlara özel olarak tasarlanabilen açık kaynak kodlu yazılım konusunda bilgi veren BeyazNet CEO'su Fatih Zeyveli, "Kurumlarımızın ihtiyaçlarına bakmadan standart lisans ücretleriyle ortaya çıkan çok ciddi maliyetler, sırtlarında büyük bir yük durumunda. Avcılar Belediyesi, hem ihtiyaçlarına göre tasarlanabilen, hem de ülkemizin maddi kaynaklarını israf etmeyen Açık Kaynak Kodlu Yazılıma geçerek Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Avcılar, kurumun ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış yazılım ile özgürlüğe göçünü tamamladı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılıma geçişi konusunda bir irade olduğunun altını çizen Zeyveli şöyle devam etti:

"İstanbul'da Eyüpsultan, Tuzla, Sancaktepe ve Üsküdar belediyeleri ile birlikte Avcılar’ın da öncü belediyelerden biri olması önemlidir. İstanbul büyüklüğü nedeniyle önemlidir. Ancak, başta belediyeler olmak üzere Türkiye'nin her bir yerindeki kurum ve kuruluşların açık kaynak kodlu yazılıma göçü olmazsa olmazımızdır."

Açık Kaynak Kod Nedir?

Açık kaynak kodlu yazılım, yazılımın kaynak kodlarının herkes tarafından erişimine açık olduğu ve herkesin bu kodları inceleyebilme, değiştirebilme ve paylaşabilme özgürlüğüne dayalı bir yazılım geliştirme modelidir. Bu model, yazılımın oluşturulmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını daha açık, şeffaf ve işbirlikçi bir şekilde yapmayı mümkün kılar. Yüzlerce kişinin desteği ile açık kaynak yazılımlar inanılmaz bir şekilde gelişir. Özellikle Büyük Veri, Bulut ve Yapay Zekâ alanındaki gelişmeler Açık Kaynak felsefesinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Açık kaynak yazılımlar, kurum ve şirketlere özgürce uyarlanabilir ve özelleştirilebilir. Açık kaynak kodlu yazılımlar kaynak kodlarına erişim sağlar. Bu, kullanıcıların yazılımı istedikleri gibi özelleştirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Kurum ve şirketler, yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir ve bu sayede daha fazla kontrol sahibi olabilirler.

Kurum ve şirketlerin, bütçelerini sağlıklı bir şekilde yönetmek için uygun maliyetli çözümlere yönelmek eğilimindedirler. Açık kaynak kodlu yazılımların ücretsiz olması, kurumların ve şirketlerin lisans maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlar.

Açık kaynak yazılımlar, kurumların verilerini özgürce kontrol etmelerini sağlar. Hem ekonomik hem siyasi, hem de teknik özgürlük sunar. Yazılımların fiyatlarının gelişigüzel artmayacağını, bir arka kapısının olmadığını ve sürdürülebilir olduğunu bilirsiniz.

Açık Kaynakta Öncelik Güvenlik ve İyileştirmeler

Açık kaynak yazılımların geniş bir geliştirici ve kullanıcı topluluğu vardır. Bu topluluklar, yazılımların sürekli olarak güncellenmesini ve güvenlik açıklarının hızla giderilmesini sağlar.

Kamu kurumlarının açık kaynak yazılım kullanımı, maliyet etkinliği, esneklik, güvenlik ve iş birliği gibi bir dizi avantaj sunmaktadır. Ancak, bu geçişi başarılı bir şekilde yönetmek için iyi planlama, eğitim ve uyum süreçlerine odaklanmak gerekmektedir. Açık kaynak yazılım kullanımı, kamu hizmetlerinin kalitesini artırabilir ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı oluşturmada önemli bir rol oynayabilmektedir.