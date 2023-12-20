Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek! İşte Ataköy-İkitelli metro hattı durakları

Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, M9 Ataköy-İkitelli metro hattı için 29 Eylül 2015 tarihinde İhaleye çıktı. Hat için 2 Şubat 2015 tarihinde sözleşme imzalandı ve yer tesliminin ardından 15 Şubat 2016’da imalat işlerine başlandı. Ancak süreç, planlandığı gibi ilerlemedi ve hattaki çalışmalar, yüzde 35 ilerleme seviyesindeyken kısmen durduruldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi, önceki idare tarafından durdurulan diğer metro hatlarında olduğu gibi, Ataköy-İkitelli metro hattında da çalışmaları yeniden başlattı. Hızlandırılan çalışmalar kapsamında hattın Bahariye ve Masko İstasyonları, 29 Mayıs 2021’de hizmete alındı. Hattın, Bahariye-Ataköy arasındaki bölümündeki imalatlarda da sona yaklaşıldı.

TEST SÜRÜŞÜ GAZETECİLERİN TANIKLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRLDİ

İmamoğlu, imalat çalışmalarında sona yaklaşılan Ataköy-İkitelli metro hattında test sürüşüne katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Atatürk Mahallesi İstasyonu’ndan hatta görev yapacak trene binen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz İstasyonu’na kadar gerçekleştirilen test sürüşüne tanıklık etti. İmamoğlu, kendisini takip eden gazetecilere değerlendirmesini test sürüşü öncesinde yaptı. Raylı sistemlerde gösterdikleri başarının ardında çalışma arkadaşlarının bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“BAŞARININ SAHİBİ ARKADAŞLARIM”

“Arkadaşlarımızın gösterdiği üstün başarının birkaç ana pasajı var. Bir tanesi; durmuş hatların tabii ki finansmanını bularak, güçlü bir inşaat hareketliliğini yaşattılar. İkincisi; yine bu hatlar üzerinde, gerçekten olağanüstü bir mühendislik değişimlerini sağladılar. Bunlar bazen istasyonlardaki verimliliği artıran, oranın proje kabiliyetini en verimli şekliyle kullanan ama aynı zamanda maliyeti düşüren birtakım düzeltmeler. Bir kısmı, yine metronun akışıyla ilgili, oradaki trenle ilgili boyutlar, tünelle ilgili boyutlamalarla ilgili çalışmalar. Bu bakımdan mühendislik başarısı da var. Üçüncü başarı da şu: Gözükmeyen ve uzun yılların ihmaliyle aslında birikmiş bir ihtiyaç; o da araç alımı. Yani araç, bu işin önemli bir safhası ve şu anda biz çok büyük bir araç alımıyla yol yürüyoruz. Araçlar, neredeyse artık 2 milyon Euro. Ve biz aslında görevi devraldığımızda, çok geçmişten o güne kadar gelen rakamlar 900 bin, 1 milyon Euro’ydu. Şimdi biz artık, 1,8-2 milyon Euro’ya yakın rakamla araç alımı yapıyoruz. O bakımdan araçla ilgili de şu anda bir kısmı yerli üretim, bir kısmı yabancı anlaşmalar üzerinden büyük bir araç alımı süreci de yürütüyoruz. Çünkü, bizim şu anda İstanbul’un il metrosu diyebileceğimiz M1 hattımızın Kirazlı-Halkalı'yla bağlanan bir devamı var ve o hattın devamı için alınacak araçlar var. Birçok hatta aslında araç ihtiyacımız var. Ki biz, 3 tane devasa araç istasyonu da bu dönem hizmete aldık. Yani sadece metro, metro istasyonu değil, bir de arka planı var.”

“TASARRUF VE İMALAT KISMINA DA GİRİŞ YAPTIK”

“Onun için, büyük bir hareketlilikle süreç yönetildi. Yani hem mühendislik başarısı ve buna dönük imalatı en güçlü şekilde, en verimli şekilde yapılması hem finansmanla birlikte tıkır tıkır işleyen bir sürecin yoluna girmesi, bir de tabii araçların alım süreci… Metro A.Ş. üzerinden kendi üretimimiz olan araçları da yapıyoruz. Yani öyle bir tasarruf ve imalat kısmına da giriş yaptık. Böylesi bir dönemi yaşatıyoruz aslında İstanbul'a. Biz, şu anda Kirazlı-Halkalı metrosunda tekrar başlamaya hazırız. Orada temelini atmıştık, yani finansmanını bulup başlatmıştık. Ama ne yazık ki işte malum bu ekonomik kriz ve dolar fiyatlarının ya da döviz fiyatlarının çok artmasından ötürü çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, oranın müteahhidi sözleşmeyi iptal etti. Biz, bu zaman diliminden bugüne, projeleri revize ettik. Maliyetleriyle ciddi anlamda bir tasarruf sağlandı. Yeniden ihale sürecini hazırladılar. İnşallah 31 Mart gelmeden de oraya tekrar başlangıç yapıp, startını verecek hale getireceğiz. Bu bizim için çok önemli. Sizin özellikle Küçükçekmece'yi M1 hattına bağlaması, yine Bakırköy hattına bağlaması yani yoğun nüfusun içerisindeki aslında bütün ağların örülmesini sağlamış oldu ki sıfırdan başladığımız Mahmutbey-Esenyurt hattı da bir başka hattımız Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı, Bahçelievler'i, Bakırköy'ü ilgilendiren boyutlarıyla.”

“RAYLI SİSTEM BAŞARIMIZI VATANDAŞIMIZA TANE TANE ANLATACAĞIM”

“Dolayısıyla bu metro çalışmalarımızı, bir raylı sistemler başlığında, çalışma arkadaşlarımla imalatından finansmanına, mühendisliğinden işletmesine varıncaya kadar böyle bir çıkacağım, halkın huzurunda böyle tane tane anlatacağız. Çünkü, burada büyük bir başarı hikayesi var. Başarı hikayesinin altındaki tek şey şu aslında: Hiç abartmaya gerek yok; bizim nitelikli, liyakatli çalışma arkadaşlarımızın varlığı. Onlara sırtını yasladığın zaman, süreç işliyor. Ama daha öncesinde çoklu müdahalenin, akıl karıştırıcı hamlelerin, siyasetin saçma sapan tariflerinin, yani ‘Oy verenlere metro yaparım, oy vermeyenlere yapmam’ diyen aklın yarattığı, iş bilmemezlik sürecinin yarattığı sıkıntıları, boşluğu biz ele aldık. Yılda 4-5 kilometrelik başarıdan, 13 kilometrelik başarıya taşıdık. Raylı sistemin kısaca özeti bu. Ama bunu oturacağız, vatandaşımıza böyle zevkli, renkli 1-1,5 saat anlatacağım. Yani İstanbul'da nasıl bir raylı sistem başarısını elde ettik, anlatacağım.”

“HIZRAY, İSTANBUL'UN TACI GİBİ OLACAK”

“Beylikdüzü-Sefaköy metro hattı çok kritik. Her şeyiyle hazırız. Onun ihalesine çıkmak istiyoruz ve başlangıcını yapmak istiyoruz. Yatırım planına alınması lazım. Cumhurbaşkanlığına yazımızı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla telefonda görüştüm. Bunu çok hassas ve çok önemli olduğunu dile getirdim. Yine Eyüpsultan-Bayrampaşa hattımız var. O da çok önemli. Onu tramvay hattına da bağlıyoruz. Eminönü-Alibeyköy hattına bağlamış olacağız. Yine İstinye-İTÜ fünikülerimiz var. Onun hazırlıkları zaten elimizde. Finansmanıyla ve doğru akışı yakaladığımızda onun da yani ihalesi yapılacak. Başlayacak olduğumuz 4-5 tane işimiz var. Ama en en önemlisi, tabii HIZRAY. O ayrı bir kulvarda yürüyor. HIZRAY, İstanbul'un tacı gibi olacak. Bir uçtan bu uca 50-55 dakikada İstanbulluyu, günde 1,5 milyon insanı Beylikdüzü'ndem Sabiha Gökçen'e taşıyacak. 13 tane metro hattımızla da buluşacak. Aslında İstanbul'u bu şekilde büyük bir araç yükünden, büyük bir gaz emisyonundan kurtaracak. Çevre anlamında olağanüstü bir karşılığı var. Yani milyarlarca dolarlık ülkeye kazanımı var. Bunların hepsi 4,5 yıla sığdı. Onun için bunlar 25 yılla bizi yarıştırıyorlar. Yani 25 yılla bizi yarıştırıyorlar. Şaşırıyorlar herhalde, zannediyorlar biz 25 yıldır iktidardaydık. 4,5 senedir iktidardayız. Bunlar 25 yılı yönettiler, daha iyisini yaptık.”

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Değerlendirme konuşmasının ardından test sürüşüne tanıklık eden İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da vagon içinde yanıtladı. İmamoğlu, “Meral Akşener’in açıklamalarına Mansur Yavaş cevap verdi; ‘Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Eğer usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa aday oluruz’ dedi. Sizin konuyla ilgili bir düşünceniz var mı? Çünkü Akşener’in ifadelerinde sizin de adınız geçiyor…” sorusuna şu yanıtı verdi:

16 MİLYON İSTANBULLU, HATTA BÜTÜN ÜLKE, BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLERE VE BAŞARILARIMIZA ODAKLANMIŞ DURUMDA

“Dün ben söyleyeceğimi, söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle diyeyim ya da ilişki tanımlamalarımla, ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü, gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz. Bugün yaşananların tarifini, dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke, bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz, Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz. Şu anda sizi Ataköy-İkitelli metromuzun test sürüşünde misafir ediyoruz. Bu hat, bizden önceki yıllar içerisinde, ne yazık ki istenen hızla gidemediği için, biz devraldıktan sonra yüzde 65-70’e yakın kısmını, yaklaşık 4 yıl içerisinde hem dengeli çalışmayla hem tasarrufu ve özellikle projeciliğini de yaparak hem zeminle ilgili yanlış tercihlerin eksikliklerinin olduğu birtakım istasyon sahalarında yeniden mühendislik kabiliyetini ortaya koyarak hem güvenli hem de değerli bir hattı İstanbul'a kazandırmanın onurunu, keyfini yaşıyoruz.”

“BAMBAŞKA BİR SİYASET DÖNEMİ, BAMBAŞKA BİR SİYASET ANLAYIŞI, BAMBAŞKA BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI DÖNEMİ BAŞLIYOR”

“Şu anda 3 yeni metro hattıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhalelerini yapacağız. Bir yandan Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattımızın açılışını hazırlıyoruz. Bunların hepsi şubat, mart ayında açılışları yapılacak hatlarımız. Bir yandan yine devam eden metro hatlarımıza bu zor koşullarda ülkemizin ekonomik olarak para bulmakta zorlandığı ortamda, biz, talep ettiğimiz Yeşil Bono ihracında, yaklaşık artık neredeyse beş katına talep toplayarak, kaynak buluyoruz. Yine farklı kaynaklar, daha uzun vadeli kaynaklarla ilgili adımlar atıyoruz. Daha yeni, inşallah Finans Kent’e önemli bir hizmeti olacak olan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye'nin son kısım finansmanıyla ilgili de hayırlı bir adımı attık. Orada da süreci tamamlayacağız. Bizim işimiz o kadar çok ki, İstanbul tarihinin rekorlarına, başarılarına imza atıyoruz. Raylı sistemi İstanbul halkının önünde anlatacağız. İşletmecisi, finansmanını, imalatçısı ve bütün arkadaşlarımla nasıl bir süreç başardığımızı, böyle tane tane anlatacağız. Hep söylüyorum; artık böylesi başarılı insanlarla iş birliği yaptığımız belediye başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız, kadını, erkeğiyle, eşitlikçi bir bakışla geleceğe bakan bir sürecin arifesindeyiz. Bambaşka bir siyaset dönemi, bambaşka bir siyaset anlayışı, bambaşka bir yerel yönetim anlayışı dönemi başlıyor. Lütfen bizi böyle izleyin, böyle takip edin.”

5 İLÇE, 12 İSTASYON, 13,4 KİLOMETRE, 21,5 DAKİKA…

Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerinden geçecek Ataköy-İkitelli metro hattı, tamamen tamamlandığında 12 istasyondan oluşacak. Toplam uzunluğu 13,4 kilometre olan metro hattıyla beraber Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya inecek. Ataköy-İkitelli Metro Hattı ile saatte tek yönde 35 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Ataköy-İkitelli metro hattı; Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Caddesi, Mehmet Akif, Bahariye, Masko ve İkitelli Sanayi duraklarından oluşuyor. Hat; Marmaray hattı ile Ataköy İstasyonu’nda, Yenikapı- Atatürk Havalimanı hattı ile Yenibosna İstasyonu’nda, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattı ile Mimar Sinan İstasyonu’nda, Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt hattı ile Atatürk Mahallesi İstasyonu’nda ve Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir hattı ile de İkitelli İstasyonu’nda entegre olacak şekilde planlandı.