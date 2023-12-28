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Araba Kabağa Dönmeden Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

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Araba Kabağa Dönmeden Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı kültür sanat programı kapsamında, dezavantajlı kesimlere yönelik farkındalık projesi olarak sahneye taşınan “Araba Kabağa Dönmeden” adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverlerle buluştu.

İyilik Sanat Atölyesi’nin Dilek Uyar yönetimindeki ‘Süpürgeli Oyuncular Tiyatro Topluluğu’ tarafından Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, kapalı gişe izlendi.

Uyar’ın yazıp yönettiği tek perdelik oyunda; kentsel yaşamın hızlı ve yorucu karmaşasında göz ardı edilmiş huzurevi sakinlerinin iç dünyası, esprili bir dille aktarılırken, izleyici de kendi aile içi iletişimi ve gelecekteki yaşlılık haliyle yüzleşti.

Bir Tiyatro Oyunundan Fazlası…

Ömür boyu baskılanan duygularını ve hayallerini, yaşamlarının sonbaharında doyasıya yaşamak isteyen huzurevinde kalan bir grup yaşlının eğlence hevesi, bilinen dramatik durağan sahnelerin tersine, alışılmışın dışında eğlenceli ve dans performanslı müzikal bir komedi olarak sahnelendi.

Yazar ve yönetmen Dilek Uyar’ın, tiyatro deneyimi olmayan halktan kişilere verdiği uygulamalı tiyatro eğitimiyle, yediden yetmişe gönüllü oyunculardan oluşan ‘Süpürgeli Oyuncular Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği oyunun bir başka etkileyici tarafı ise 8 yaşındaki en küçük oyuncu Rüzgâr Demir ile 85 yaşındaki en büyük oyuncu olan Müzeyyen Erkılıç’ın sergiledikleri muhteşem performans oldu.

Tiyatro camiasından da önemli isimlerin katıldığı gecenin sonunda, seyirciler gönüllü ekibin takdire şayan tutkusunu, emeğini, heyecan ve başarısını ayakta alkışladı.

Oyunun sona ermesinin ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına tüm oyuncuları tebrik etti. Şahin, oyunun yazar ve yönetmeni Dilek Uyar ile 85 yaşındaki kadın oyuncu Müzeyyen Erkılıç’a tüm oyunculara ithafen çiçek takdim etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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