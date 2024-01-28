AKOM'dan Son Dakika Uyarısı: İstanbul'da Kış Alarmı! Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent bugün itibarıyla kar yağışının etkisine girmeye başlayacak. Özellikle saat 15.00'den sonra kuzey bölgeleri ve yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayacak yağışların, akşam 20.00'den itibaren tüm ilçelerde hissedilmesi öngörülüyor.

Kar Yağışının Etkileri ve Beklentiler

Meteorolojik analizlere göre, İstanbul'da aralıklı devam eden yağışlar, bugün öğleden sonra kuzeydeki ve yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüşecek. Akşam saatlerinde ise kar yağışının şehrin geneline yayılması bekleniyor. 29 Ocak Pazartesi sabahından itibaren ise yağışlı hava koşullarının daha da şiddetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışı getirmesi öngörülüyor. Bu durum, 30 Ocak Salı sabahına kadar devam edecek ve bazı yerlerde 3 ila 10 cm kalınlığında bir kar örtüsü oluşturması beklenmektedir.

Önlemler ve Uyarılar

İBB Afet İşleri Dairesi, beklenen kar yağışı ve fırtınanın yol açabileceği olası aksamalara karşı İstanbulluları uyarıyor. Özellikle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Yağışların Salı öğleden sonra etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının 1 Şubat Perşembe gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Tavsiyeler ve Bilgilendirmeler

Meteorolojik koşulların ani değişiklikler gösterebileceği bu dönemde, İstanbulluların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri, olası ulaşım aksaklıklarına karşı alternatif yolları göz önünde bulundurmaları ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmak zorunda kalanların ekstra önlemler alması öneriliyor. İBB ve ilgili kurumlar, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirleri almış durumdadır ancak vatandaşların da kişisel önlemlerini alması büyük önem taşımaktadır.

Bu dönemde, kar yağışının güzelliklerinin yanı sıra getirebileceği zorluklara karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve bilinçli hareket etmek büyük önem arz etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların yayımladığı duyuru ve uyarıları takip etmek, kış aylarının keyfini güvenle çıkarmanın en önemli adımlarından biridir.