AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.