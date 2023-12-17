Akköse: Tuzla’yı Tuzlalılar yönetmeli

Tuzla’nın “geniş ailesi” olduğunu belirten Akköse “Çocukluğumun ve gençliğimin en güzel yıllarını Tuzla’da yaşadım. Her binasını, sokağını, mahallesini, dokusunu ve insanlarını çok iyi biliyorum. Bu yüzden Tuzla’yı, iyi tanıyan birinin yönetmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Şimdiye kadar Tuzla’yı, Tuzla ile bağları, geçmişi olmayan insanların yönettiğine, bu yöneticilerin ilçeyi rantsal dönüşüme maruz bıraktıklarına, gerçek sorunlarını görmezden geldiklerine dikkati çeken Akköse hayalindeki Tuzla’yı anlatırken şöyle konuştu:

“Hayatları Tuzla’da geçmediği, Tuzla’nın eski halini, neyi değiştireceklerini ve nasıl dönüştüreceklerini bilmedikleri için bir yabancı olarak Tuzla’yı yönettiler. Tuzla’daki gelişmeleri, değişimleri ve bütün bu süreçleri özümseyerek hayata geçiren insanların daha başarılı olacağına inandığımdan Tuzla’yı, Tuzla’da doğmuş, yaşamış birinin yönetmesini önemsiyorum. Bu yüzden doğduğum, büyüdüğüm, hayatımın geçtiği Tuzla’yı yönetmeye talibim. Tuzla’da yeşil alanlar, kentsel donatı alanları, çocuk parkları, spor sahaları, otopark alanları, çay bahçeleri, kapalı pazar yerleri yapmayı, yani daha fazla ortak kullanım alanlarının olacağı bir Tuzla vaat ediyorum.”

TUZLA’NIN ÜÇ SORUNU

İBB’de Mahalli İdareler Koordinatörü olarak görev yaptığı sırada, Türkiye’de 81 ilin tamamını ve belediyelerin yüzde 80’ini, 565 belediyeyi ziyaret ettiğini, bu belediyelerde örnek ve rol model aldığı insanlar olduğunu ifade eden Akköse, “Bir anket yapılsa Tuzla’da yüzde 50’nin üzerinde bir tanınırlığa sahip olduğumu göreceğinizi çok rahat iddia edebilirim.” dedi.

Dünyanın kabul ettiği siyasi ve askeri bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek aldığını belirten Bülent Akköse Tuzla’nın en önemli sorunlarının koku, ulaşım ve dirençsiz yapılar olduğunu, öncelikle bu üç sorunu çözmeye odaklanacağını vurguladı.

Türkiye’nin tersanecilik başkenti Tuzla’da İstanbul’un dokuz organize sanayisinden altısının olduğuna değinen Akköse, “Doğru projelerle ekonominin can damarı Tuzla’yı sağlıklı bir çekim merkezi haline getireceğiz ve ‘eko-estetik gelişimi’ sağlayacağız. Geçmişte yaşadığımız Tuzla’ya kavuşabilmek, Tuzla’nın balıkçılığını, Tuzla’nın çevresini, Tuzla’da spor alanlarını, Tuzla’da çevreyi, rekreasyonu geliştirebilmek gibi bir hedefim var.” diye konuştu.

TUZLA VE DENİZ

Tuzla’da yapmayı düşündüğü kentsel dönüşüm projelerinde yurt dışında ziyaret ettiği şehirlerdeki uygulamaları örnek alacağını belirten Akköse ŞÖYLE KONUŞTU:

“Yurt dışında, özellikle denize kıyısı olan kentlerde ciddi anlamda su sporlarının, plajların, bunun dışında deniz kenarındaki yapılan çeşitli kafe, restoran ve halka açık, ancak özel değil, belediye elinde olan, halkla ilgili uygulamaların yapıldığını ve bundan halkın maksimum derecede faydalandığını gördüm. Neden Tuzlamız Marmara Denizi’ne en uzun kıyısı olan ilçeyken, halkı denizden bu kadar uzak olsun? Neden Tuzla bu kadar güvenli bir kent olma yolunda ilerlerken, depremden bu kadar risk duyan, can tehlikesi yaşayan bir kent olsun? Neden Tuzla çocukların evinin yakınında spor sahalarıyla, çocuk parklarıyla, rekreasyon alanlarıyla vakit geçirdiği, nefes aldığı, rahatladığı, rehabilite olduğu bir alan olacakken, beton blokların içinde boğulan bir kent olsun? Dolayısıyla Tuzla’yı kültürel açıdan, sahip olduğu değerler açısından, elindeki imkân ve kabiliyetleri açısından doğru bir yere taşıma amacı ve çabası içerisindeyim.”