Acil durumlarda okul servisi güvenliği

Servis taşımacılığı hizmetlerinde, şoförler ile görevli hosteslerin acil durumlarda nasıl davranması gerektiği merak konusu oldu.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde bu işi yapanların sorumluklarının yer aldığını söyledi.

Yönetmelikte, çocukların güvenli bir şekilde evinden alınıp okullarına nasıl götürülmesi gerektiği kurallarının yer aldığını anlatan Sinar, Kadıköy'de kaçırılan öğrenci servis minibüsü olayıyla hayatında ilk defa karşılaştığını belirtti.

Kaçırılan aracın kurallara uyduğunu ve güvenlik tedbirlerini aldığını vurgulayan Sinar, "Polis, aracı takip cihazından tespit etmiş. Ancak, hayat bazen öğretici oluyor. Yaşananlar 27 yıllık meslek hayatımda hiç görmediğim bir olaydı" dedi.

Böyle bir durumda şoförün asla araçtan inmemesi gerektiğini vurgulayan Sinar, "Araçtan indiniz diyelim, yönetmeliğin söylediği gibi kontak anahtarını yanınıza alarak aracın güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Yaptığımız tespitlerde, sürücü iyi niyetli davranıyor, kendi canını tehlikeye atıyor. Ama burada bir tedbirsizlik yaptığını, güvenlik tedbirini almadığını görüyoruz." diye konuştu.

Sinar, okul servislerinde sürücü olarak görev yapmak isteyenlerin sağlık ve psikoteknik raporu alması, uyuşturucu ve alkol testlerinden geçmesi, ehliyet ve GBT kontrolünün yapılması gerektiğini anlattı.

Sinar, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ulaşım akademisi eğitimi var. Bu eğitimden geçiliyor. Bu da yetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığının halk eğitim merkezleri üstünden verdiği detaylı ve kapsamlı bir eğitim var. İnsan ilişkisi, kitle psikoloji, ilk yardım konusunda da eğitimler veriliyor ve bu eğitimleri alanlar okul sürücülüğü, servis sürücülüğü yapabiliyor."

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, personelin araç içindeki güvenlik tedbirlerini almasının yanı sıra, ayakta yolcu almaması, müzik dinlememesi ve çocuklarla belli bir samimiyet kurmaması gibi uyması zorunlu kuralların da olduğunu belirten Sinar, "Bunlar bizim de yaptığımız eğitimlerde sürekli verilen şeyler. Ama teknolojiyi ne kadar iyi kullanırsanız kullanın, ne yaparsanız yapın, son tahlilde insan faktörünün olduğu her yerde hata yaşanabilir." ifadesini kullandı.

İSAROD Başkanı Sinar, "korsan taşımacılık" konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"İstenen evraklar, eğitimler vesaire bu korsan araçların hiçbirinde yok. İstanbul'da 34 LA 001 ve 34 LZ 999 kombinasyonu taklitli servis plakasıyla okul personel taşımacılığı yapılabiliyor. Ancak biz, emniyet, bakanlık, belediye bu plakalı araçların şoförlerini biliyor, takip ediyor ve denetleyebiliyoruz. Bu plakanın dışındaki araçlar, korsan araçlar. Bunların şoförlerinin ne olduğu, kim oldukları belli değil. Uyuşturucu kullanıyor mu, sabıkası var mı? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Dolayısıyla biz, velilerimizi her zaman uyarıyoruz. Bu kombinasyon taklitli servis plakası dışında öğrencilerinizi taşıtmayın."