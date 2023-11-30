48 sanatçının ‘Su’ temalı sergisi açıldı

Maltepe Belediyesi’nin aylık sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına eser sahiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçılar suyun hayat için önemine işaret ederek “Suyun yokluğu bir son gibi, varlığı mutluluk, aşırılığı durdurulamaz bir güç. İki hidrojen bir de oksijen birleşip doğaya, insana, hayvana, bitkiye hayat veriyor. Bu sergi için bir araya geldik. Damlasından okyanusuna, sanayisinden tarımına, yansımasından bulutuna, teknesinden balığına, dünyanın her yerinden çektiğimiz fotoğraf kareleriyle nasıl hissettiysek öyle bir sergi ortaya çıktı.” diye konuştular. Sergi 4 Aralık’a dek Galeri Maltepe’de görülebilecek.