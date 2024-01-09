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2024 İBB aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

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2024 İBB aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, toplu ulaşıma yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğuyla onaylandı. Zammın etkisiyle öğrenci akbili olarak bilinen aylık abonman ücretinde de artış yaşandı. Yeni fiyat tarifesi, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, toplu ulaşıma yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğuyla onaylandı. Zammın etkisiyle öğrenci akbili olarak bilinen aylık abonman ücretinde de artış yaşandı. Yeni fiyat tarifesi, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

İBB AYLIK AKBİLİ NE KADAR?

Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye yükseldi.

İBB METROBÜS METRO VE OTOBÜS BİLET FİYATI

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

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