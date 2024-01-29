13. Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu Kartal’da Yapıldı

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 13. kez organize edilen Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos’un da desteklediği müsabaka, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlendi. Soğuk havada gerçekleşen yarışta; Kartal Belediyesi ekipleri, herhangi bir tehlike yaşanmaması amacıyla sıkı bir trafik güvenliği önlemi aldı. Sporseverleri bir araya getiren yarışmada 1500’den fazla lisanslı ve amatör koşucu, 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti.

Başkan Yüksel, yarışmaya olan yoğun ilgilerinden dolayı sporculara teşekkür etti

Kayıt işlemlerinin ardından topluca ısınma hareketleri yapan ve ardından başlangıç noktasındaki yerlerini alan yüzlerce sporcu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in startı vermesi ile 10 kilometrelik mücadelelerine başladı.

Yarıştan önce kısa bir açıklama yaparak koşuya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun bir katılımın olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi ve sporculara yarışmaya olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yüksel ayrıca; Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümünde anmak ve anısını yaşatmak için geleneksel hale getirdikleri Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu’nu, her sene düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Sporculara madalya ve kupaları takdim edildi

10 kilometrelik müsabakada Genel Klasman Kadınlarda; 1. Gamze Altuntaş, 2.Ezgi Kaya, 3.Berfin Kaya, 4. Remziye Erman, 5.Dilek Matyar, 6. Sena Doğan, 7. Zeynep Akbaba, 8. Gamze Turhan, 9. İlkay Dönmez ve 10. Ayşenur Demirci oldu ve para ödülüne hak kazandılar. Erkeklerde ise; 1. Ayetullah Baz, 2. Aytekin Karataş, 3. Sergey Shalaev, 4. Canpolat Akbay, 5.Ayhan Çelik, 6. Karabay, 7.Nobaripour, 8. Seyed Saadati, 9. Murat Karapür ve 10. Okan Yumuk para ödülünü almaya hak kazandı. Kazanan isimler para ödülü, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Koşunun ödül töreni de Kartal Meydanı’nda düzenlendi. Müsabakanın neticesinde dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

13. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe yöneticileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.