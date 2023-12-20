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100.000 öğrenciye 7 bin 500 TL’lik destek

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100.000 öğrenciye 7 bin 500 TL’lik destek
İBB, ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL’lik destek verecek. 75.000 öğrenciye verilmesi hedeflenen eğitim desteği, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100.000 öğrenciye çıkartıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunuyor. Daha önce 6 bin TL olarak belirlenen yardım 7 bin 500 TL’ye yükseltilmişti.

DETAYLAR ‘İSTANBUL SENİN’ UYGULAMASINDA

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer aldı. 26 Eylül’de başlayan başvurular 3 Kasım tarihinde sonlandı.

DESTEKLER GERİ ÖDEMESİZ OLARAK SAĞLANIYOR

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Genç Üniversiteli Desteği” ödemesi; Aralık, Şubat, Mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemenin ilk taksitinin dağıtımına 20 Aralık Çarşamba günü başlanacak.

Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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