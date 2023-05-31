T.C.

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ





2021/1493 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1493 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



SATIŞA KONU 23-21-19 NOLU BAĞIMSIZSIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

(Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 9176 Ada, 4 Parsel) YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsatı 22.12.2014 tarih ve 1274 sayılı olduğu görülmüştür. Ayrıca ana yapıya ait 30.06.2015 tarih 718 sayılı İsim değişikliği ruhsatı ve 22.01.2016 tarih 91 sayılı Tadilat ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazların imar arşiv dosyasında herhangi bir olumsuz evrak bulunmamaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazların konumlu olduğu ana yapı; Yol altı 2 kat ve yol üstü 10 katlı, 88 bağımsız bölüm içermekte olup, 7.749,45 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana yapı 3 bloklu, kapalı otoparklı, açık- kapalı yüzme havuzu ve güvenlik hizmeti bulunan Vogue Kurtköy sitesidir. Onaylı mimari projesine göre taşınmazların yer aldığı A blok; 2. bodrum katta; otopark ve bina ortak alanları, 1. Bodurm katta zemin katta bulunan dükkanlara ait depo alanları, zemin katta; 5 adet dükkan ve bina girişi, normal katlarda; 9 ar adet daire olmak üzere binada toplam 86 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güney yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı ahşap çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları kromdur. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemidir. Konu taşınmazların da içerisinde bulunduğu yapı projesinde ve yerinde 2 bodrum, zemin, 9 normal kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşmaktadır.

Konumu: Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 9176 ada 4 parsel güneyinde Atılım Sokak, batısında Seyit Onbaşı Sokak, kuzeyinde Mantıklı Sokak ile diğer cephede ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Kurtköy Mezarlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yavuz Selim Cami yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : .(A blok, 23 nolu bağımsız bölüm) Taşınmaz daire nitelikli ve 3. katta yer almaktadır.Bina girişine göre arka-orta cephede konumlu olup, kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı30 m2 kapalı alan + 12 m2 kat bahçesi alanı olarak tespit edilmiştir.Projesinde; antre, hol, mutfak nişi, salon ve 1 adet kat bahçesi bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın kat, konum ve alan olarak projesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak mahallinde projedeki kat bahçesi alanının salona çevrildiği tespit edilmiştir. Daire dış kapısı çelik kapı, pencereleri pvc doğramadır. Taşınmazın salon ve oda hacmi zemini laminat parke, duvarları saten boyalıdır. Antre, mutfak ve banyo hacmi zemini seramik, banyo hacminde duvarla tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfak dolapları ahşap, tezgahı mermerittir. İç kapıları ahşap panel kapıdır.

Adresi : Kurtköy Mahallesi, Atılım Sokak, No: 4A, Vogue Kurtköy sitesi, Kat:3, D: 23 (UAVT: 1158799070 ) Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.143,47 m2

Arsa Payı : 1980/614347

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız ve tapu kayıtlarındaki gibi olup icrai hacizler ve ipotekler mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:50



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : .(A blok, 21 nolu bağımsız bölüm) Taşınmaz daire nitelikli ve 3. katta yer almaktadır.Bina girişine göre arka-orta cephede konumlu olup, kuzey cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı30 m2 kapalı alan + 12 m2 kat bahçesi alanı olarak tespit edilmiştir.Projesinde; antre, hol, mutfak nişi, salon ve 1 adet kat bahçesi bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın kat, konum ve alan olarak projesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak mahallinde projedeki kat bahçesi alanının salona çevrildiği tespit edilmiştir. Daire dış kapısı çelik kapı, pencereleri pvc doğramadır. Taşınmazın salon ve oda hacmi zemini laminat parke, duvarları saten boyalıdır. Antre, mutfak ve banyo hacmi zemini seramik, banyo hacminde duvarla tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfak dolapları ahşap, tezgahı mermerittir. İç kapıları ahşap panel kapıdır.

Adresi :Kurtköy Mahallesi, Atılım Sokak, No: 4A, Vogue Kurtköy sitesi, Kat:3, D: 21 (UAVT: 3729411094 ) Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.143,47 m2

Arsa Payı : 1980/614347

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyamız kaydındaki gibi olup icrai hacizler ve ipotek mevcuttur.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 11:00



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bağımsız Bölüm Özellikleri(A blok, 19 nolu bağımsız bölüm) Taşınmaz daire nitelikli ve 3. katta yer almaktadır.Bina girişine göre sağ ön cephede, güneydoğu cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı32 m2 kapalı alan + 12 m2 kat bahçesi alanı olarak tespit edilmiştir.Projesinde; antre, hol, mutfak nişi, salon ve 1 adet kat bahçesi bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın kat, konum ve alan olarak projesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak mahallinde projedeki kat bahçesi alanının odaya çevrildiği tespit edilmiştir. Daire dış kapısı çelik kapı, pencereleri pvc doğramadır.Taşınmazın salon ve oda hacmi zemini laminat parke, duvarları saten boyalıdır. Antre, mutfak ve banyo hacmi zemini seramik, banyo hacminde duvarla tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfak dolapları ahşap, tezgahı mermerittir. İç kapıları ahşap panel kapıdır.

Adresi : Kurtköy Mahallesi, Atılım Sokak, No: 4A, Vogue Kurtköy sitesi, Kat:3, D: 19 (UAVT: 2969838453 ) Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.143,47 m2

Arsa Payı : 1980/614347

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır.

Kıymeti : 365.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve dosyamız kayıtlarındaki gibi olup icrai hacizler ve ipotek mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 11:10

26/02/2023 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.