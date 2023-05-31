T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1418 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1418 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Seyrantepe Mevkii, 5040 Ada No, 39 Parsel No, 100/1600 Arsa Payı/Payda , 271,09m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Niteliği 5 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Konut Olan Taşınmazın Borçluya Ait 7/20 Hissesidir. Taşınmaz antre-hol, banyo-WC, iki oda, mutfak, salon mahallerinden ibaret iç ölçüleri itibari ile 45,75m2 net, 53,00m2 brüt alana sahiptir.

Adresi: Sultan Selim (Tapuda Merkez) Mah. Taşçı Cad. Dış Kapı No: 34, Öztürk Apt. Zemin Kat, D:4 Kağıthane / İSTANBUL

İmar Durumu: 31.12.2007 tarih onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 3.Etap Uygulama İmar Planı

Kıymeti : 560.000,00 TLKDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.