T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/344 TLMT.









TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/344 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş mahallesi, 1438 ada, 54 parselde bulunan kat mülkiyetli, 10 Katlı 18 Daireli Kargir Apartman nitelikli, 699,42 m2 miktarlı taşınmazın 32/516 arsa paylı, mesken vasıflı, 2.kat, 7 no'lu bağımsız bölümün tamamıdır. Mesken 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkondan oluşmaktadır. Yerinde yapılan ölçümde meskenin yaklaşık 105 m2 alana sahiptir.

Adresi: Gayrettepe (Tapuda: Dikilitaş) Mahallesi, Bayındır Sokak, No:7 Meciye Apartmanı 2. Kat, D:7 Beşiktaş / İSTANBUL

İmar Durumu : 09.08.2007 onanlı, 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planında blok düzende, H:21,50 metre yükseklikte yapılanma hakkı ile kısmen Konut alanında, kısmen de Yol alanında kalmakta iken, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.07.2010 gün ve 2010/1304 sayılı kararı ile 09.08.2007 onanlı, 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş – Balmumcu Uygulama İmar Planının 54 parsele ilişkin kısmı iptal edilmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması gerekmektedir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 10:01

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.