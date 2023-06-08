Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde cinayete azmettirmekle suçlanan Han'ın davasının duruşması görüldü.
Mahkeme, Han'ın 2 haftalığına kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
Nisan 2022'de mecliste yapılan güven oylamasıyla görevden düşürülen Han hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunuyor.
Belucistan eyaletinin Kuetta şehrinde 6 Haziran'da öldürülen Anayasa Mahkemesi kıdemli avukatı Abdul Rezzak Şar'ın oğlu Sirac Ahmed, babasının ölümüyle ilgili Kuetta Yüksek Mahkemesine dün başvurmuştu.
Sirac Ahmed, babasının öldürülmesiyle ilgili eski Başbakan Han'ı cinayete azmettirmekle suçlamıştı.
- VATANA İHANET SUÇLAMASI
Öldürülen avukat Şar, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın Nisan 2022'de Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye Ulusal Meclis'i feshetme tavsiyesinde bulunduğunu ve anayasayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Şar, Han hakkında Anayasa'nın 6'ncı maddesi uyarınca vatana ihanetten dava açmıştı.
Anayasa Mahkemesi kıdemli avukatı Abdul Rezzak Şar, Kuetta şehrinde 6 Haziran'da motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğramış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.Kaynak: AA