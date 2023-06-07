T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2022/5862 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5862 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınırın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Muhammen Kıymeti: 820.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 41HH044 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , 3T Tipli , DPC419811 Motor No'lu , TMBAN6NP4L7077948 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Motor Gücü 110HP , Motor Hacmi 1498cm3 , Rengi Gri , 41.HH.044 plakalı, SKODA marka, 3 Ttipinde, SUPERB ticari isimli, 2020 model yılı, Gri renkli, Benzin yakıtlı, 110 KW gücünde, 1498 cm3 silindir hacimli,TMBAN6NP4L7077948 şasi nolu, DPC419811 motor numaralı, Otomobil, Aracın mevcut gözleminde, motor, mekanik, elektronik, donanımlarında eksiklik bulunmadığı gözlenmiştir. Aracın gösterge ekran paneli üzerinden 21.390 Km'de olduğu bilgisi okunmuştur. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:35

Malın Bulunduğu Adres: Piri Reis Mah. Berke Sokak No:32 Darıca/KOCAELİ - Ermiş Yediemin Otopark (ARACI GÖRMEK İSTEYENLER İHALE GÜNÜ VE İHALE GÜNÜNDEN BİR GÜN EVVEL ARACI YAZILAN ADRESTEGÖREBİLECEKLERDİR. )