T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ

2017/5124 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/5124 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 521.500 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 45zc9142 Plakalı , 2015 Model , PEUGEOT Marka , 10JBFN0085232 Motor No'lu ,2008 ticari adı VF3CU9HP8FY157304 Şasi N ...

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