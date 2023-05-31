T.C.

ÇARŞAMBA

İCRA DAİRESİ

2023/129 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 765.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 06 CRS 731 Plakalı , 2021 Model , PEUGEOT Marka , 10XVDW1837779 Motor No'lu , VR3UPHNKSMT091576 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı , 06 CRS 731 Plakalı, 2021 Model, PEUGEOT Marka 208 Tipli, ' VR3UPHNKSMT091576 ' Şasi No'lu, BENZİN Yakıtlı, OTOMOBİL vasıflı, BEYAZ renkli, OTOMATİK Vites, 5 Koltuklu, Aracın plakaları bulunmamaktadır. Şasi Kontrolünden araç tespit edilmiştir. Aracın motor durumu anahtarı bulunmadığından görülememiştir. Araçta yapılan ekspertiz sonucu boya ve değişen olmadığı tespit edilmiştir. Aracın Sağ marşpiyelinde ezik ve sürtünme izleri vardır. Aracın lastikleri ve iç döşemeleri kullanılabilir durumdadır. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler vardır.

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