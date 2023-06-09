Örnek No:54*

T.C.İZNİKİCRA DAİRESİ

2023/56 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.430.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 16VT004 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 212 Tipli , 27491030468184 Motor No'lu , WDD2120401B241061 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın ön camının çatlak olduğu görülmüştür. Araç E 180 1.6 EDITIONE model olup genel durumunun iyi olduğu ancak uzun zamandır çalıştırılmamış olduğu tespit edilmiştir. Motor kısmı ve elektriksel aksamda araç çalıştırılamaması sebebiyle herhangi bir tespit yapılamamıştır. Aracın kontak anahtarı mevcut değildir. Ruhsatı mevcut değildir. Aracın çalıştırılamamıştır. Lastiklerinde % 50 lik bir eskime vardır. Tüm bunlar için aracın emsal değerinden 20.000 TL tenzil edilmelidir.

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