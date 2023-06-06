T.C. BODRUM 2. İCRA DAİRESİ

2023/60 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/60 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 1.550.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35BEY80 Plakalı , 2020 Model , MERCEDES-BENZ Marka , GLB 200 AMG Tipli , 28291480438100 Motor No'lu , W1N2476871W088819 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1332cm3 , Rengi Siyah , Ticari adı, GLB 200

Cinsi, otomobil

Kullanım amacı, yolcu nakli,hususi

km bilgisi, okunamadı

aracın bulunduğu otopark, Bodrum mesut gönül yediemin otoparkı

Aracın ilk kontrollerinde, plakasının olmadığı, şase numarasının kontrol edildiğinde uyumlu olduğu tespit edildi. Aracın iç ve dış aksamlarında ustalıkla sökülmüş olan birçok kısım olduğu, araç içindeki sökülmüş olan ve muhtemel sökülme olasılığı bulunan (motor, şanzıman, akü vb.) aksamların olup olmadığının tespit edilebilmesi için, aracın çilingir marifetiyle açılması talep edilmiş ve keşif esnasında gelen çilingir marifetiyle kapılar açılmış ve

gerekli kontrol ve tespitler yapılmıştır.

FİİLİ DURUM TESPİTİ İLE ÖZELLİKLERİ:

Önve arka tamponlar sökülmüş, yok.Önfarlar sökülmüş, yok. Önpanjur sökülmüş, yok.Motor kaputu ses izolasyonu sökülmüş, yok.

Sağ sol yan dikiz aynaları sökülmüş, yok. Arkasinyaller sökülmüş, yok.Bagaj içi alt kaplamaları sökülmüş, yok. Öngösterge paneli sökülmüş, yok.Akapı İçi döşemeleri sökülmüş durumdadır. Motor kaputu ön uç kısımları ile orta kısımlarındaSol ön çamurlukta çizikler var.solarka kapı çizikler var.

Sağ arka kapı ve çamurlukta sürtmeye dayalı çizik ve boya kalkması mevcut. Muhtelif irili ufaklı çizikler vardır.

Diğer hususlar;

Kontak anahtarı yoktur. Aracın; akü, motor ve şanzımanın yerinde olduğu tespit edilmiştir. Ruhsati yoktur. Stepne var, kriko görülemedi.

Lastikler iyi durumdadır. Jantlar iyi durumdadır. Koltuklar ve iç aksam (sökülmemiş olan kısımlar) iyi durumdadır.

Aracın anahtarı olmadığı için çalıştırılamadı, elektriksel ve mekanik aksam kontrol edilememiştir.

(Not : Adalet Bakanlığı'nın Sayı : 82084579/1722/10471, 23/03/2015 tarihli yazıları gereğince, Tescil için aracın eksik bulunan parçaları bildirilerek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılacağı, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayacağı ilgili noterliğe bildirilecektir.

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