T.C.

ADANA 1. GENEL İCRA DAİRESİNDEN SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2022/1929 TALİMAT

ALACAKLI : KOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. Tuna ACAR

BORÇLU : LEVENT ÇAYNAKBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti: 375.000,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 01ADE848 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , JT8 Tipli , HJ01179 Motor No'lu , NM0MXXTACMHJ01179 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 19/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre: MARKASI FORD, TİPİ TOURNEO COURIER, MODEL 2017, VİTES MANUEL, ŞASİ NUMARASI NM0MXXTACMHJ01179, KM 191124,SİLİNDİR HACMİ 1560 cc, MOTOR GÜCÜ 70 kw, RENK BEYAZ, MOTOR TİPİDIZEL, KULLANIM AMACI HUSUSİ, ANAHTARVAR, RUHSAT YOK, PLAKA VAR, Tespit adresine gidildiğinde aracın otoparkta olduğu, plakalarının araç üzerinde buluduğu, Aracın ÖN TAMPON, ARKA TAMPON, SAĞ ARKA ÇAMURLUK, SAG ÖN KAPININ HASARLI OLDUĞU, ARKA BAGAJ PLAKA AYDINLATMA LAMBA ÜST KISMINDA 2 CM ÇAPINDA GÖÇÜKolduğu görülmüştür Aracın konfor aksamlarında bulunan koltuklar iç dikiz aynası, emniyek kemerleri, gögüs torpido gibi parçalarının temiz ve kullanılabilir durumda olduğu görülmektedir. Konfor aksamında bulunan direksiyon simidi üst bölümünün yoğun şekilde deforme olarak soyulmalar görülmüştür. Araç üzerinde bulunan lastiklerin orta derecede kullanılabilir durumda olduğu, Motor aksanı üzerindeki motor parçalarının araç üzerinde olduğu panel aksamının ise daha önceden tamirli olduğu, Elektrik aksanında her hangi bir arızaya rastlanılmadığı yalız sag far bacaklarının kırık olması sebebiyle araç hareket halinde iken saglıklı aydınlatma faliyetini yürütemeyeceği, Motor aksanında yağ kaçaklarının bulunduğu aracın çalışır ve yürür durumda olduğu, Aracın vites geçişleri sırasında herhangi bir kavrama arızasına rastlanılmadığı, 2017 model FORD MARKA TOURNEO COURIER TİPİ aracın her ne kadar kaporta aksanında yukarıda belirtilen hasarlar görülse de, motor şanzıman ve elektronik aksamlarında herhangi bir problem olmadığı, aracın çalışır ve yürür durumda konfor aksamlarının genel anlamda temiz olduğu gözlemlenmiştir.

NOT: Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen istekliler dairemizden yetki almak suretiyle kendileri veya beraberinde getirecekler uzman araç ustası ile birlikte aracın bulunduğu mahale giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen muayene ve tespitleri yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamaz ve aracı ihale günündeki özellikleriyle kabul etmiş sayılırlar.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:07

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11-%1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

12- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERİN SATIŞA KONU TAŞINIRIN BULUNDUĞU BELEDİYE EVLERİ MAH. 84273 SK. Kapı No: 28 A Daire No: 1 ÇUKUROVA/ADANA ADRESİNDE BULUNAN PAMUKBEY YEDİEMİN OTOPARKINDA İHALE GÜNÜNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE TAŞINIRI GÖREBİLECEKLERİ VE O HALİ İLE KABUL ETMİŞ SAYILACAKLARINA, SATIŞ GÜNÜ SATIŞ YERİNDE TEŞHİR EDİLMEYECEKTİR.

Esas icra Dairesinin talimatı gereğince düzenlenen satış ilanınınTebligat Kanunu 29. Madde gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur,satış ilanı ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.