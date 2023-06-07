T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ
2022/224765 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/224765 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 650.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 07BDR616 Plakalı , 2022 Model , FIAT Marka , 356 Tipli , 843A10002963267 Motor No'lu , NM435600006Y2 .

İcradan satılık Ford Mondeo İcradan satılık Ford Mondeo

1.Artırma  

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 10:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:58
Kaynak: İLANGOVTR