T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

2022/224765 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/224765 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 650.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 07BDR616 Plakalı , 2022 Model , FIAT Marka , 356 Tipli , 843A10002963267 Motor No'lu , NM435600006Y2 .