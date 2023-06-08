T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2019/14 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Masa mal varlığına dahil aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/14 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/05/2023

Muhammen Kıymeti: 105.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 41 LS 043 plakalı Renault marka,Megane Wagon RXI 1.6 tipli, 2002 model, beyaz(buz) renkli, manuel şanzımanlı, benzinli, K4MIR049174 motor, VF1KA110525784490 şasi numaralı otomobil satışa konudur.

Araç Doğan Yediemin otoparkı-Sanayi mah. Lalezar sok. No:11 İzmit/Kocaeli adresinde bulunmaktadır.

KDV ORANI:%1 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:40

(İİK m.114/4)