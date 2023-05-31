T.C.

SANDIKLI İCRA DAİRESİ

2022/968 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/968 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 209.402 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 35MJJ53 Plakalı, 2000 Model, VOLKSWAGEN Marka, AVG204567 Motor No'lu, WVWZZZ3BZYP304470 Şasi No'lu, Keşif esnasında aracın detaylı incelemesi yapılmıştır. Araç Volkswagen marka Passat 1.9 TDI Comfortline tipinde 2000 model otomobildir. Anahtarı ve ruhsatı yoktur. Araç anahtarı olmadığı için çalıştırılamamış ve mekanik-elektrik aksamı denenememiştir. Aracın plakaları üzerindedir. Araç kilitlidir. Sol dikiz aynası kırıktır. Lastikleri orta derecede yıpranmıştır. 195 65 R 15 ebatlarındadır. Kaportasında güneş yanıkları, çizikler, boya ve paslanma mevcuttur. Sol ön çamurluk ve motor kaputunda lokal göçük vardır. Sol ve sağ stop kırıktır. Arka tampon sağ paneli kırıktır. Sağ arka çamurluk hasarlı, boyalı ve macunludur. Vites kolu topuzu tahtadır. Sadece gözle gözlemlenebilen eksiklikler belirtili Aracın var ise gizli kusurları bilinmemektedir. Araç Yurtseven Yediemin Otoparkı Sandıklı/Afyonkarahisar Adresinde bulunmaktadır.

(İlgililer bu adreste aracı görüp inceleyebilirler.)

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