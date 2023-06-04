Ali Sunal, Onur Atilla ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı komedi aksiyon türündeki "Hareket Sekiz" filmi, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmayı hedefliyor. Filmde, sakar ve beceriksiz üç polis, büyük bir kaçakçılık işi planlayan Rus mafya liderini soruşturmakla görevlendirilir. Ancak, kendilerini beklenmedik bir şekilde büyük bir işin içinde bulurlar ve heyecan dolu sahneler nefesleri kesecek. "Hareket Sekiz" filmi, izleyicileri komik ve aksiyon dolu bir maceraya sürükleyecek.

Hareket Sekiz filmin konusu

Hareket Sekiz" filminde tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık operasyonu için Türkiye'deki bor madenini yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır.

Bünyamin, Reşat ve Kazım, Rus mafyasını alt etmekle görevlendirilen üç polistir. Ancak, kendilerini büyük bir kargaşanın içinde bulurlar ve başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde maceraya atılırlar. Üç polis, becerilerini kullanarak Rus mafyasını durdurmayı başarabilecek midir? Filmde heyecan dolu anlar ve komik olaylar izleyicilere sunulurken, Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın başlarına gelen olaylarla nasıl başa çıktıkları komik ve aksiyon dolu bir maceraya sürükleyecek.

Hareket Sekiz filmin oyuncu kadrosu?

"Hareket Sekiz" filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

Hareket Sekiz nerede çekildi ve hangi mekanlarda çekildi?

Hareket Sekiz filmi, çekimlerinin bir bölümünü İstanbul'da, diğer bölümünü ise Azerbaycan'da gerçekleşti. İstanbul'da yapılan çekimlerle beraber Türkiye'nin farklı mekanlarında film ekibi çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Azerbaycan da çekim mekanlarına ev sahipliği yaptı. Filmin tamamlanmasının ardından sinemalarda gösterime giren Hareket Sekiz, şimdi de TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi