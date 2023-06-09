Güzelyurt Metrobüs Durağı nerede? İstanbul'da metrobüs hattının durakları çok merak ediliyor. Metrobüs Güzelyurt durağı adresi ne? İETT Güzelyurt metrobüs durağına nasıl gidilir? Güzelyurt Metrobüs İstasyonu yol tarifi. Acaba Güzelyurt Metrobüs hangi mahallede? Peki Güzelyurt tramvay durağı metrobüse yakın mı? Güzelyurt Metrobüs hangi ilçeye bağlı? İETT Metrobüs Güzelyurt Durağı Haritası ve yol tarifi

Güzelyurt Metrobüs Durağı

İstanbul metrobüs hattı durakları listesinde Beylikdüzü tarafından 6. durak Güzelyurt Durağı. Güzelyurt'daki metrobüs durağı da binlerce yolcunun kullandığı önemli bir metrobüs durağı. Konumu itibariyle ulaşım için önemli bir noktada yer alan Güzelyurt metrobüs durağına nasıl gidilir? Güzelyurt Metrobüs hangi mahallede, hangi sokakta yer alıyor? Acaba Güzelyurt Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

Metrobüs hattının orta duraklarından birisi olan Güzelyurt metrobüs durağı nerede diye çok araştırılıyor. 34AS, 34G, 34BZ, 34A ve 34G metrobüs hatları Güzelyurt durağından geçiyorlar. İBB Yakuplu Kent Ormanı buraya çok yakın. Metrobüs durağının bir tarafı Yakuplu Mahallesi, diğer tarafı ise Güzelyurt Mahallesi.

Güzelyurt Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan Güzelyurt, Avrupa Yakası'nda yer alıyor. Yoğun bir şekilde kullanılan Güzelyurt Metrobüs durağı Esenyurt ilçesine bağlı. Güzelyurt metrobüste Beylikdüzü ve Haramidere duraklarının ortasında kalıyor.

Güzelyurt Metrobüs Durağı Nerede?

E-5 yolu üzerinde yer alan Güzelyurt Metrobüs Durağı, Esenyurt'ta yer alıyor. Metrobüs durağı Esenyurt Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin karşısında kalıyor. İBB Yakuplu Kent Ormanı buraya çok yakın. Metrobüs durağının bir tarafı Yakuplu Mahallesi, diğer tarafı ise Güzelyurt Mahallesi.

Güzelyurt Metrobüs hangi mahallede?

Metrobüs durağı Güzelyurt Mahallesinde yer alıyor. Metrobüs durağının karşısında ise Yakuplu Mahallesi bulunuyor. Durak E-5 yolunun ortasında kalıyor. Yan tarafındaki caddenin adı ise Haramidere Caddesi.

İETT Metrobüs Güzelyurt Durağı Haritası

Güzelyurt Metrobüs İstasyonu yol tarifi

Metrobüs istasyonu E-5 üzerinde yer alıyor. İstanbul'un herhangi bir noktasından yola çıktığınızda öncelikle E-5 yoluna ulaşın. E-5 yolunu takip ettiğinizde Güzelyurt durağına ulaşabilirsiniz. Beylikdüzü metrobüs durağı ve Haramidere metrobüs duraklarının ortasında kalan Güzelyurt durağı İBB Yakuplu Kent Ormanı ve Sosyal Tesisleri'ne çok yakında kalıyor.

Güzelyurt Metrobüs İstasyonu, Esenyurt Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin karşısında kalıyor. Az ilerisinde Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi, Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Türk Metal Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube bulunuyor. Marmara Park AVM'ye en yakın metrobüs durağı da Güzelyurt Metrobüs Durağı.