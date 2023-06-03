Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası (2023) İstanbul'da ulaşım için metrobüs çok önemli bir ulaşım aracı. Bu yüzden Metrobüs durakları çok merak ediliyor. Peki Söğütlüçeşme Beylikdüzü arası kaç durak var? Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs kaç dakika sürüyor? Beylikdüzü metrobüs son durak neresi? Söğütlüçeşme metrobüs durakları sırasıyla hangileri? Beylikdüzü metrobüs durakları isimleri listesi ile karşınızdayız.

Beylikdüzü Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları

İstanbul'da İETT Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs durakları çok merak ediliyor. Metrobüs hatları arasında en çok tercih edilenlerden birisi olan Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs hattında kaç durak var, durak isimleri sırasıyla neler, toplam yolculuk kaç dakika sürüyor? Sizlere Beylikdüzü Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları listesi hazırladık. Listemizin sonunda haritamızı da bulabilirsiniz.

34BZ metrobüs hattı, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) ile Söğütlüçeşme arasında çalışıyor. Toplamda 37 duraktan geçen bu metrobüs hattı en çok yolcu taşıyan metrobüs hattı olarak bilinir. 34G metrobüs hattı, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) ile Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteriyor. En uzun metrobüs hattı olan bu hat, toplamda 44 duraktan geçer. Her gün gece 01:00 – 05:00 saatleri arasında çalışır.

Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları ve İsimleri 2023

Söğütlüçeşme metrobüs nereden geçiyor diye çok soruluyor. Hasanpaşa Mahallesi'nde Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu, metrobüsün kalkış noktası. Ayrıca Söğütlüçeşme metro metrobüse yakın mı diye merak edenlere belirtelim: Söğütlüçeşme Marmaray durağı ile metrobüs durağı arasında iki dakika yürüme mesafesi var. Metrobüs hatları arasında Söğütlüçeşme kritik öneme sahip. Çünkü İstanbul'da 6 metrobüs hattında üç tanesinin kalkış-bitiş noktası burası.

Avcılar - Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs hatları buradan başlıyor. İstanbul'da ulaşım için bu metrobüs hatları çok kullanılan hatlar. Ayrıca Söğütlüçeşme metrobüs durağında metroya aktarma yapılabiliyor, çünkü Marmaray durağı çok yakında. Ayrıca TCDD Yüksek Hızlı Tren durağı da çok yakın. Söğütlüçeşme metrobüs durağı ile başlayan yolculuk, tam 44 durak devam ediyor ve Beylikdüzü son durakta (Tüyap durağı) sona eriyor.

Söğütlüçeşme metrobüs durağı yol tarifi

Söğütlüçeşme metrobüs durakları arasında ilk durak, yani başlangıç noktası çok merak ediliyor. Hasanpaşa Mahallesi'nde Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu için yol tarifi yapmak istedik. Ayrıca resimde de Söğütlüçeşme metrobüs durağı haritası size yol bulmakta kolaylık sağlayabilir. Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, metrobüs durağına çok yakın.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Kadıköy Evlendirme Dairesi ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadı da metrobüs durağına yakın konumda kalıyorlar. Meşhur Bağdat Caddesi de metrobüs durağının yanından geçiyor. Meşhur Kadıköy Boğa Heykeli ile metrobüs durağı arasında 650 metre mesafe var. Heykelin oradan Söğütlüçeşme Caddesi boyunca doğuya doğru 650 metre yürürseniz metrobüs durağına ulaşabilirsiniz. İETT Metrobüs Söğütlüçeşme Son Durağı haritada nerede diyenler için haritasını da şuraya bırakalım:

Beylikdüzü Metrobüs durakları sırasıyla hangileri?

Sırasıyla Beylikdüzü metrobüs duraklarına göz atalım. TÜYAP'ta son durak bulunuyor, burası aynı zamanda Beylikdüzü Son Durak olarak da biliniyor. İlk durak Beykent Durağı. Sonrasında Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü Belediye Durağı, Beylikdüzü, Güzelyurt ve Haramidere durakları var. İşte 44 duraktan oluşan Beylikdüzü Metrobüs durakları listesi:

Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) Beykent Cumhuriyet Mahallesi Beylikdüzü Belediye Beylikdüzü Güzelyurt Haramidere Haramidere Sanayi Saadetdere Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Cihangir – Üniversite Mahallesi Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Şükrübey Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri Küçükçekmece Cennet Mahallesi Florya Beşyol Sefaköy Yenibosna Şirinevler (Ataköy) Bahçelievler İncirli – Ömür (Bakırköy) Zeytinburnu Merter Cevizlibağ Topkapı Bayrampaşa – Maltepe Edirnekapı Ayvansaray – Eyüpsultan Halıcıoğlu Okmeydanı Darülaceze – PERPA Okmeydanı Hastane Çağlayan (Adliye) Mecidiyeköy Zincirlikuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Burhaniye Altunizade Acıbadem Uzunçayır Fikirtepe Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Söğütlüçeşme Beylikdüzü arası kaç durak var?

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme metrobüs kaç durak diye merak ediliyor. Gece çalışan hatt için Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs kaç durak sorusunun cevabı 44 durak. Ama gündüz çalışan hattın durak sayısı ise 37. 34BZ metrobüs hattı olarak bilinen Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs hattındaki duraklar şunlar:

Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs kaç dakika?

Çoğu kişinin öğrenmek istediği Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs kaç dakika sorusunun yanıtı ise 80 dakika. 44 duraktan ve 40 kilometrelik yoldan oluşan Söğütlüçeşme Beylikdüzü metrobüs hattı 80 dakikada tamamlanıyor.

Beylikdüzü Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası (2023)