Müzisyen kimliği ve üretimleriyle son yıllarda güçlü projelere imza atan Gökhan Türkmen, 22 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile başlayan 2023 Türkiye Turnesine büyük felaket sonrası13 Mart Moi Sahne, 14 Mart Bostancı ve 15 Mart Mask Beach performansları ile yeniden kaldığı yerden devam etti.

Olmadı, Aşk Lazım ve Deli şarkıları ile performanslarına başlayan Türkmen, en sevilen ve geniş kitlelerin sevdiği hitlerini de söyleyerek, son günlerde yaşadığımız atmosferin bir nebze de değişmesine müzisyen kimliği ile katkı sağladı. 3 saate yakın sahnede kendisine eşlik eden müzisyen arkadaşlarıyla güçlü bir performans sergileyen Türkmen, 17 Mart İzmir, 18 Mart Bursa ve 19 Mart Ankara konserlerinde sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Gökhan Türkmen, tüm konserlerin belirlediğimiz bilet sayısı kadar geliri ile depremde mağdur olan gençlerimizin eğitiminde kullanılmak üzere; “İstanbul Vakfı"nın #büyüthayallerini adlı burs projesini destekleyeceğini de yeniden hatırlatmak istedi.

'Her zamanki desteklerinizle şehir şehir hep beraber bu zinciri oluşturabilmenin ve eğitime vereceği gücün farkındayız' diyen Türkmen, büyük felaketin yaralarını sarmak için çalışmalarına başlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi