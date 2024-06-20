Ramiz Dayı'nın bayram ziyaretçisi
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Televizyon dizisi Ezel’de canlandırdığı “Ramiz Dayı” karakteriyle her kesime kendini sevdiren Tuncel Kurtiz’in mezarını ziyaret için Hollanda’dan gelen Yakup Denek, onu dua ve türkülerle andı.
Denek, bayramın ilk günü Kurtiz’in Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’ndeki mezarı başında Ali Ekber Çiçek’in derlediği Derdim Çoktur Hangisine Yanayım/Yine Tazelendi Yürek Yarası türküsünü çalıp söylerken duygulandı.
Sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı, senarist Tuncel Kurtiz oyunculuğa 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda başlamıştı. 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da ölmüştü.
İSKENDER ÖZSOY
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