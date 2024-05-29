Emlak Konut'tan Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde: Düşük Faizli Kredi ve Uzun Vadeli Fırsatlar!

Emlak Konut GYO, konut sahibi olmayı hayal edenler için cazip bir kampanya başlattı. Piyasadaki durgunluğa ve yükselen fiyatlar karşısında bir adım öne çıkan bu kampanya, düşük faiz oranları ve uzatılmış vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. İşte, Emlak Konut'un sunacağı bu benzersiz fırsatlar hakkında tüm detaylar.

Konut Satışlarındaki Durgunluk Emlak Konut'u Harekete Geçirdi

Son yıllarda, yüksek faiz oranları ve fiyatların aşırı artışı, konut satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Ancak Emlak Konut, sektördeki bu gerilemeye karşı durmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla kolları sıvadı. Emlak Konut GYO, düşük faizli krediler ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Kampanyanın Detayları: Düşük Faizler ve Uzun Vadeler

Emlak Konut'un başlattığı yeni kampanya, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.29'a düşürürken, ödeme vadesini 72 aya kadar uzatıyor. Bu şartlar, piyasadaki mevcut faiz oranlarına kıyasla oldukça rekabetçi bir avantaj sağlıyor. Emlak Konut'un bu adımı, özellikle faiz oranlarındaki yükseklikten dolayı ev sahibi olamayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Emlak Konut'un Misyonu ve Vizyonu

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, Emlak Konut'un 71 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, şirketin Türkiye'nin planlı kentleşme sürecine öncülük ettiğini belirtti. Erdem, "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla yola çıkan kampanyanın, vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmayı amaçladığını ifade etti.

Kampanyanın Uzun Vadeli Etkileri

Emlak Konut'un bu kampanyası, hem konut piyasasını canlandırmayı hem de vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri, özellikle genç ve ilk evini alacak bireyler için büyük bir teşvik oluşturuyor. Kampanya, piyasadaki mevcut fiyat baskısını hafifletmeye ve daha fazla kişinin ev sahibi olmasını sağlamaya yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Emlak Konut GYO, bu kampanyayla sadece bir finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'deki kentleşme ve gayrimenkul sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunuyor. Özetle, Emlak Konut'un bu girişimi, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra toplumsal refahı artırma misyonunu da güçlendiriyor.

Emlak Konut GYO Koşullar

Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.



İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyor.

Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.