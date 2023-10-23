Uzmanlar Uyarıyor! İstanbullular Dikkat! Toz Dalgası Şehri Etkisi Altına Alıyor

İstanbul sakinlerine meteorolojik uyarı! Sosyal medya üzerinden aktif paylaşımlarla bilgi veren Hava Forum, önemli bir meteorolojik durumu duyurdu. Hava Forum tarafından yapılan son paylaşımlara göre, İstanbul'a Afrika tozlarının ikinci dalgası etkisi altına alacak. Peki, bu durum İstanbullular için ne anlama geliyor?

Afrika Tozları Ne Zaman Etkili Olacak?

Afrika'dan gelen tozların ikinci dalgasının pazartesi sabahı etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Ayrıca, bu dalgayla birlikte sıcaklık değerlerinin de artış göstereceği ifade edildi.

Hava Forum'dan Gelen Bilgilendirme

Hava Forum'dan yapılan açıklama şöyle: "Değerli İstanbullular, pazartesi sabahı üzerimizden geçecek olan Afrika tozlarının ikinci dalgasına hazır olun. Önümüzdeki 6-7 gün boyunca kayda değer bir yağış beklenmiyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselebilir. Bu durumdan dolayı üzgünüz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Hava Kirliliği Uyarısı ve Sağlık Tavsiyeleri

Afrika tozu etkisiyle birlikte yüksek basınç oluşması bekleniyor. Bu durum, gece saatlerinde şehrin üzerine kirliliğin çökeceği anlamına geliyor. Yüksek azot dioksit seviyelerinin oluşması, hava kirliliğinin daha da artmasına neden olabilir. Bu, hava kalitesinin düşmesine ve kötü koku oluşumuna sebep olabilir. Özellikle astım hastaları için bu durum oldukça riskli. Gece saatlerinde dışarıda bulunulmaması ve sağlık önlemlerinin alınması büyük önem taşıyor. Bu koşullar altında, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.