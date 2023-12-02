Uzman Çavuşlar Kanuni Haklarından Yararlanamıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılı süresini tamamlayıp, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahip. Fakat, 2016 yılından önce göreve başlayan ve iki yıl hizmet sonrasında görevden ayrılmak zorunda kalan Uzman Çavuşlar, bu haklardan mahrum bırakıldı.

Uzman Çavuşların atamaları, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5. maddesinin son fıkrası ve Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu kanun maddesine göre, Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Kazanılmış Hakların Durumu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılı süresini tamamlayıp, kendi isteğiyle görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. Fakat, 2016 yılından önce göreve başlayan ve iki yıl hizmet sonrasında görevden ayrılmak zorunda kalan Uzman Çavuşlar, bu haklardan mahrum bırakılmıştır. Bu durum, kazanılmış hakların ihlali olarak görülmekte ve birçok Uzman Çavuşun mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Tavrı

Kamu kurum ve kuruluşları, Uzman Çavuşların atanma taleplerine genellikle "Personel Alımı Yapmıyoruz", "Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur" gibi gerekçelerle olumsuz yanıt vermektedir. Bu durum, yasal haklara sahip olan Uzman Çavuşların kamu sektöründe istihdam edilmemesine yol açmaktadır.

Atama Hakkının Kısıtlılığı ve Çözüm Önerileri

Kanun maddeleri, atama hakkı konusunda sadece usul belirtmekte, fakat bu hakların uygulanması konusunda herhangi bir zorunluluk getirmemektedir. Bu sebeple, Uzman Çavuşların atanma talepleri çoğunlukla kurumların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu durum, "Kazanılmış Hakkımız" olmasına rağmen "Atanamıyoruz" sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Şehit ve Gazi Uzman Çavuşların Durumu

3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları belirli aylarda kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur ve işçi kadrolarına atanmaktadır. Fakat, terörle mücadelede yer alıp daha sonra meslekten ayrılan Uzman Çavuşlar, bu tür bir atama hakkından mahrum bırakılmıştır.