Türkiye'nin Kış Turizminde Yükselen Yıldızı: Termal Oteller

Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte tatil arayışları da yeni bir rotaya yöneldi. 2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi ara tatilinde, termal otellere olan ilgi gözle görülür şekilde artış gösterdi. Havaların soğuması ve termal suların sağlık açısından faydaları, bu otellerin doluluk oranlarını daha da artırdı.

Afyon: Termal Turizmin Kalbi

Türkiye, zengin yeraltı kaynakları sayesinde termal turizm alanında ciddi bir potansiyele sahip. Neredekal.com verilerine bakıldığında, termal tatil tercihlerinde Afyon, Yalova ve Kızılcahamam öne çıkıyor.

Fiyatlarda Büyük Artış: Çanakkale Örneği

Kasım ayında tatil trendleri, termal oteller, bungalovlar ve kayak otelleri gibi farklı temalara yöneldi. TÜİK verileri incelendiğinde, restoran ve otel fiyatlarında %92.86 gibi dikkat çekici bir artış görülüyor. Neredekal.com'un verileri, gecelik oda fiyatlarında 1.258 TL'den 2.363 TL'ye yükseldiğini gösteriyor. Bu artışla beraber, otellerin oda fiyatlarında yalnızca 2023 yılında %88'lik bir artış yaşandı.

En Çok Aranan Tatil Destinasyonları

Çanakkale, oda fiyatlarında en yüksek artışı yaşayan il oldu. İzmir ve Ankara da bu artıştan nasibini aldı. Tatil aramalarında en popüler bölgeler ise Sapanca-Sakarya, Kapadokya-Nevşehir ve Şile-İstanbul olarak sıralanıyor.

Neredekal.com Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, "Kasım ayı itibariyle kış sezonu başlamış oldu. Aramalar termal oteller, bungalovlar ve kayak otelleri üzerinde yoğunlaştı. Tatilciler, bütçelerine ve otellerin sunduğu erken rezervasyon ya da dönemsel fırsatlara göre tercihlerini yapıyorlar. Erken rezervasyon dönemi devam ediyor ve arama trendleri, kış tatili döneminde otellerin doluluk oranlarının yüksek olacağını gösteriyor," dedi.