Türkiye'nin Her Köşesi İçin Deprem Alarmı: Uzman Moriwaki Uyarıyor! İstanbul İzmir Doğu Anadolu'ya Dikkat!

Elazığ ve Erzincan’da deprem seminerleri veren Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya doğru harekete geçtiğini belirterek deprem riski bulunan illeri tek tek sıraladı. Japon deprem Uzmanı Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesine dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve Hazırlık Önlemleri

Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olarak bilinir ve bu durum, vatandaşlar için önemli bir hazırlık ve bilinçlenme gerektirir. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde verdiği seminerlerle bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. KYK Yapı Kimyasalları tarafından desteklenen bu seminerler, "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" sloganı altında gerçekleştiriliyor.

Deprem Riski ve Önlemler

Moriwaki, deprem riskinin sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığını, Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğini vurguluyor. Bu bağlamda, vatandaşların her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin deprem haritasında yüksek risk taşıdığını, bu durumun Japonya için de geçerli olduğunu ifade ediyor. Moriwaki'ye göre, depreme hazırlıklı olmak, olası hasarları %70 oranında azaltabilir.

Kentsel Dönüşümün Önemi

Moriwaki, depreme dayanıklı bina yapımının önemine de değiniyor. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinin bu konuda büyük önem taşıdığını, zemin seçiminin ve yapı malzemesinin önemli olduğunu vurguluyor. İstanbul gibi riskli bölgelerde acil kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Moriwaki'nin Türkiye Turu

Moriwaki, Türkiye'nin değişik şehirlerinde inşaat sektörü paydaşlarına yönelik seminerler vererek, yapı güçlendirmesi ve depremle ilgili bilgiler sunuyor. Beton, çelik ve karbon fiber kaplama gibi çeşitli yapı malzemelerinin kullanımı üzerine bilgi veriyor. Moriwaki'nin Türkiye turu, Eskişehir'de son bulacak ve bu tur kapsamında deprem bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Doğu Anadolu’ya Dikkat!

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yine Bingöl ve Karlıova, Bitlis, Muş ve Van tarafında bir deprem olabileceğinin tahmin edildiğini aktaran Moriwaki, şöyle devam etti:

"Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da sarsıntı oldu ama bunlar için artçı depremler diyebiliriz. Artçı depremler 2 sene devam edebilir. Tabii bu artçılar en çok 4-5 büyüklüğünde, ara ara 3 büyüklüğünde olabilir. Bunun için artık şaşırmamak lazım, bunlar normal ama ilerisi için Karlıova, Bingöl, Van, Muş, Bitlis dahil buralara dikkat etmek lazım. Ancak Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Zaten Türkiye deprem haritasında kırmızı, yani riskli bölgede yer alıyor, Japonya da aynı şekilde. Onun için şimdi ne zaman olacak, nerede olacak değil, her zaman olabileceği için hazırlıklı olmak lazım. Depreme hazırlıklı olursak hasar yüzde 70 ortadan kaldırılabilir. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. Türkiye'yi genel olarak düşünürsek Marmara Bölgesi ve İzmir'de deprem olabilir diye söyleyebilirim."