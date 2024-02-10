Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Rekor Seviyede

Türkiye, demografik yapısında önemli bir dönüşüm yaşıyor. Ülkede 65 yaş ve üzeri bireylerin sayısı giderek artmakta ve bu durum, toplumsal dinamikler üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) derlediği verilere göre, yaşlı nüfusun toplam içindeki payı her geçen yıl artış gösteriyor.

Yaşlı Nüfusun Artan Oranı

2023 yılı itibarıyla, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun toplam sayısı 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu rakam, yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımı açısından incelendiğinde, 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin ise kadın olduğunu ortaya koyuyor. Yaşlı nüfusun toplam içindeki oranının yıllar içindeki değişimi dikkat çekici; 1935 yılında %3,9 olan bu oran, 2020'de %9,5'e ve son olarak 2023'te %10,2'ye yükselerek, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez çift haneli rakamlara ulaştı.

İl Bazında Yaşlı Nüfus Dağılımı

Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu şehir bakımından İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile başı çekerken, Ankara ve İzmir sırasıyla 576 bin 209 ve 573 bin 856 kişi ile takip etmektedir. Diğer yandan, yaşlı nüfusun en az olduğu iller Bayburt, Hakkari ve Kilis olarak kaydedilmiştir. İstanbul'un yaşlı nüfusu, birçok ilin genel nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekmektedir.

Türkiye'nin Ortanca Yaşı

Türkiye'nin demografik yapısındaki bir diğer önemli gösterge ise ortanca yaşın artışıdır. 2013 yılında 30,4 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e yükselmiştir. Ortanca yaş bakımından en yüksek değere sahip olan il Sinop olurken, en düşük ortanca yaşa sahip il ise Şanlıurfa olarak belirlenmiştir.

65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle: