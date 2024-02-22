TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Lahey Yorumu: İnsanlık İçin Bir Umut

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası arenada İsrail'in yargı sürecine girmesinin insanlık adına bir ayıp silinmesine vesile olabileceği yönündeki sözleri, dünya gündemine damgasını vurdu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 14'üncü Genel Kurulu'nda konuşan TBMM Başkanı, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel işbirliği temaları üzerine önemli mesajlar verdi.

Toplantının açılışında, Asya ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini pekiştirecek görüş alışverişinin önemine vurgu yapan Başkan, dünyanın ve özellikle Asya'nın zorlu bir dönemden geçtiğini, ancak bu dönemin aynı zamanda yeni fırsatlar sunan bir tarihi pencere açtığını belirtti. Asya'nın yeniden yükselişe geçtiğini ve bu yükselişin yeni işbirlikleri ve barış imkanları sunacağını ifade eden Başkan, APA'nın bu süreçte oynayacağı kritik role dikkat çekti.

"Yeniden Asya" yaklaşımını benimseyen Türkiye'nin, Asya ile olan ilişkilerine verdiği önemi ve bu kıtanın sunduğu fırsatlarla birlikte gelen riskleri nasıl yönettiğini de anlatan Başkan, APA'nın yeni dönem başkanlığını Azerbaycan'ın üstleneceğini ve bu sürecin, ülkeler ve parlamenterler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine olan inancını paylaştı.

Konuşmasında ayrıca, Asya kıtasındaki çatışma bölgeleri üzerinden şekillenen küresel rekabet ve düşmanlıkların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan, dış politika ve uluslararası ilişkilerin güven ve istikrar üzerine inşa edilmesinin önemini dile getirdi.

Bu görüşler, Asya kıtasının ve dünya politikasının geleceği adına umut verici adımlar olarak değerlendirilirken, bölgesel işbirliğinin ve dayanışmanın önemi bir kez daha ön plana çıktı. TBMM Başkanı'nın mesajları, Asya'nın yükselişi ve uluslararası adaletin sağlanması yolunda atılan adımların altını çizdi.