TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis kreşindeki öğretmen ve öğrencilerle buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstediğin kadar dünyanın en büyük üniversitelerinden diploman, doktoran olsun. İnsanlığın olmadıktan sonra ne işe yarar? Diplomalı cahiller ne yazık ki… Bugün bir de karşımızda diplomalı katiller var, dünyanın her yerinde…" dedi.

Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla, TBMM kampüsündeki Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri İlbilge Bülbül ve Süleyman Kadir Özcan’ın açılış konuşması yapması ve şiir okumasının ardından hazırlanan “Sarı Zeybek” isimli halk oyunu gösterisini izleyen Kurtulmuş, öğrencilerin yetişmesine emek veren, yönetici ve öğretmenleri tebrik etti.

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "24 Kasım’ın sadece bir gün olarak değil, öğretmenleri 365 gün hatırlamak ve anmak durumundayız. Onların hizmetlerinin daha yüksek kalitede olmasını temin etmek için de devlet olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Öğretmenin, insanların hayatında unutulmaz bir yerinin bulunduğunu, onların hayır dualarla yad edildiğini dile getiren Kurtulmuş, “Öğretmenlik, toplumu geleceğe hazırlayan, toplumun ana direklerinden birisi olan bir meslektir. Bir meslek olmanın ötesinde öğretmenlik, aslında bir rol modelliktir. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, iyiliği, ihsanı, komşuluğu, insaniyete ve medeniyetimize ait iyi değerleri, her birimiz önce ilk öğretmenlerimiz başta olmak üzere, onlardan almışızdır." diye konuştu.

Kurtulmuş, bugünün dünyasında karşılaşılan sıkıntıların ve felaketlerin ortadan kaldırılmasında en temel sorumluluğun öğretmenlere düştüğünü belirtti.

Eğitimin hayat boyu sürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, eğitimin ilk aşamasının ise "okumak" olduğunu dile getirdi.

Günlük hayatın çeşitli meselelerinin üstesinden gelebilecek, özellikle yüksek teknolojilerin gerektirdiği imkan ve fırsatlardan istifade edilebilecek bir okuryazarlık çeşitliliğine sahip olmak gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, gençleri, "okumak" konusunda çok donanımlı hale getirmek gerektiğini ifade etti.

“Bugün bir de karşımızda diplomalı katiller var”

Eğitimin bir diğer temel aşamasının da "bilmek" olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bilmek, insanın eşyayı, nesneyi, dünyayı, kainatı, kendisini ve nihayetinde Rabbini bilmesidir. Dolayısıyla bugün günümüzde hele hele diplomalı birçok cahilin olduğunu görüyoruz. Açık söyleyeyim, ‘Ben cahilim’ diyen insandan korkmam. Ama elinde bol bol diploma olan cahilden çekinirim.

İsrail de görüyorsunuz, fosfor bombası atıyor. O fosfor bombasının yapılması için kim bilir kaç enstitüde, kaç üniversitede, kaç mühendis, kaç ilim adamı bir araya geldi, yılların ilmi birikimleri sonucunda bir bomba yaptı ve bunu yaparken, çevreyi yok etmek, insanları yakarak imha etmek üzerine bir savaş aracı oluşturdu. İstediğin kadar dünyanın en büyük üniversitelerinden diploman, doktoran olsun. İnsanlığın olmadıktan sonra ne işe yarar? Diplomalı cahiller ne yazık ki… Bugün bir de karşımızda diplomalı katiller var; dünyanın her yerinde… Şu anda Filistin’de biz bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ‘bilmek’ meselesi eğitimin belki de ‘okumak’tan daha değerli faslıdır.”

Kurtulmuş, eğitimin üçüncü aşamasının da "anlamak" olduğunu belirterek, "İnsan-insan ilişkilerinin, insan-toplum ilişkilerinin, insan-doğa ilişkilerinin ve insan-yaratıcı ilişkilerinin dengesini kavramak, anlamak, başlı başına bütün bu eğitim süreçlerinin belki de en önemli unsurlarından birisidir. Onun için biz kendi eğitim sistemimizde de bu insani değerleri esas alan bakış açısını öncelemek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu’ndaki sınıfları da gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.