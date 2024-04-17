TBMM Başkanı Kurtulmuş 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, hizmetleri ve siyaset anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.