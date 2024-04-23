Sosyal Medyada Fahiş Yemeğe Boykot Hareketi Çığ Gibi Büyüyor
Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan pahalılık durumu, restoranlara da yansıdı. İşletmelerde, menülerdeki fiyatlar günden güne arttı. Ancak tüketici, bazı fiyat artışlarını istismar olarak yorumladı. Tepkisini göstermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, #fahişyemeğeboykot hashtagiyle kampanya başlattı. Kampanya çığ gibi büyüdü.
Hafta sonu restoranlarda yemek yememek üzere kampanya başlatan sosyal medya kullanıcıları, çağrısını #fahişyemeğeboykot hashtagiyle yaptı.
MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, sosyal medya kullanıcıları, X platformundan başlayan kampanyaya Instagram, Facebook, EkşiSözlük, Youtube, Dailymotion gibi birçok platformdan katılım sağladı ve 200 bini aşkın paylaşım yaptı.
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