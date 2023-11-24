Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.

Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu.

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.