Somali heyeti Yargıtay'ı ziyaret etti

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Halif Osman Muhammed ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Somali Yargı Mevzuatı Direktörü Muhammed ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Muhammed ve beraberindekiler, bu kapsamda Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'ı Yargıtay'da ziyaret etti. Ziyarette konuk heyete Yargıtay'ın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Türkiye Adalet Akademisi'nde 26 Kasım'a kadar devam edecek "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programı kapsamındaki görüşmelerde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.