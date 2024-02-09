Sevgili adayınız bir dolandırıcı olabilir mi?

2022 yılında arkadaşlık uygulamalarını kullananların sayısının en az 350 milyon kişi olduğu hesaplanıyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların flört profilini başkalarıyla paylaşmanın kolay bir yolu olmanın yanı sıra dolandırıcıların ve bilgisayar korsanlarının birçok kişiyi istismar etmeleri için de bir dizi fırsat sunuyor. Arkadaşlık uygulamalarının ve sosyal medyanın popülerliği, sahte taliplerin hedeflerini bulup kandırarak paralarını almalarını her zamankinden daha kolay hale getirdi. Dijital güvenlik şirketi ESET sevgililer günü öncesinde dolandırıcıların tuzaklarına dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor, aşk dolandırıcılığının 2022 yılında yaklaşık 70 bin kişiye 1,3 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu. Ancak bu yine de resmin tamamını yansıtmıyor çünkü flört dolandırıcılığına maruz kalan pek çok mağdur bunu dile getiremeyecek kadar utanıyor. Çevrimiçi flörtün popülaritesi artmaya devam ettikçe, 2028 yılına kadar 450 milyondan fazla kullanıcıya sahip olacağı tahmin ediliyor, dolandırıcılık ve saldırıların hedefi olma riski de artıyor. Çevrimiçi flört dünyasında yolunu bulmaya çalışanlar için, şüpheli bağlantılar ve partnerinizin gerçek kimliği konusundaki belirsizlik, tehlike işaretleri listenizin en başında yer almalıdır.

Flört uygulamalarına gizlenen tehditler

Sahte kimlikler oluşturma

Dolandırıcılar tarafından arkadaşlık uygulamalarında kullanılan en yaygın taktiklerden biri, eşlerini başka biri oldukları düşüncesiyle kandırmak amacıyla sahte profiller oluşturmaktır. Bu dolandırıcılar, şüphelenmeyen kurbanları cezbetmek için genellikle çalıntı veya stok fotoğraflar ve uydurma kişisel bilgiler kullanır. Dolandırıcıların çevrimiçi ortamda gerçekçi bir kişilik yaratmak için kullanabilecekleri (tahmin edebileceğiniz gibi, var olmayan) fotoğraflarını oluşturmak için yapay zeka görüntü oluşturmayı kullanan birçok web sitesi vardır.

Kimlik avı saldırıları ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı

Çevrimiçi bir platform olarak arkadaşlık uygulamaları, kimlik avı saldırıları ve kötü amaçlı yazılım dağıtımı için kolay bir geçit sunar. Suçlular profiller oluşturabilir ve görünüşte masum mesajlar ile kötü niyetli bağlantılar veya ekler göndererek umutlu bekarları tıklamaları için kandırabilirler. Bunu kitlesel düzeyde yapmak için botları kullanabilirler ve bir kez tıklandığında bu bağlantılar kurbanın cihazına kötü amaçlı yazılım yüklenmesine yol açar. Kötü amaçlı yazılım yüklendikten sonra, cihazda depolanan tüm kişisel bilgiler veya veriler tehlikeye girer ve kimlik hırsızlığı ve kredi kartı dolandırıcılığı riskini büyük ölçüde artırır.

Şantaj için veri toplama

Çevrimiçi arkadaşlık platformları çok sayıda kişisel bilgi depolayarak bilgisayar korsanları için cazip hedefler haline geliyor. Dolandırıcılar, insanların profillerinden bu hassas ayrıntıları çıkarmak için veri madenciliği gibi taktikler kullanabilir. Ayrıca bu tür bilgilerin kamuya açık olduğu vakalar da duyulmuştur.

Konum tabanlı tehditler

Birçok tanışma uygulaması konum tabanlı hizmetleri kullanır. Bu özellik insanların yakınlarındaki potansiyel eşleri bulmalarını kolaylaştırırken, tehditlere de kapı açıyor. Bilgisayar korsanları konum verilerini kullanarak bireyleri takip edip hedefleyebilir ve bu da gerçek dünyada güvenlik endişelerine yol açabilir.