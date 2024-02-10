Saldırının perde arkasındaki detayları belli oldu!

Saldırganların hedefinde, adalet sarayının nezih koridorlarını kaosa sürüklemek vardı. Adliye duvarları içerisine silahlar ve patlayıcı maddelerle sızan bu şahıslar, kamu düzenini tehdit eden bir rehine krizi yaratmayı planladıklarını gösterdi. Söz konusu eylemin arkasında, terör örgütü DHKP/C'nin karanlık emelleri yatıyordu. Bu örgüt, daha önce de benzer eylemlerle ulusal güvenliğimizi tehdit etmiş, masum insanların hayatını karartmıştı.

Eylem planı, adliye içerisine duruşma bahanesiyle giren ve eyleme hazır bekleyen şüphelilerin koordinasyonunda gerçekleşti. Bu kişilerin amacı, adliye görevlilerini rehin alarak, terör örgütüne mensup bazı hükümlülerin serbest bırakılmasını talep etmekti. Ancak, güvenlik güçlerimizin dikkati ve fedakarlığı sayesinde, bu karanlık plan başarıya ulaşamadı.

Saldırganlar, kamuoyunu korkutmak ve taleplerine boyun eğdirmek için sahte bomba düzenekleri ve hukuksuz manifestolar hazırlamışlardı. Ancak, adaletin bekçileri ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, bu tehditleri boşa çıkardı. İstanbul Adliyesi'nde yaşananlar, terörün kökünü kazıma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha pekiştirdi.