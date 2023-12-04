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Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Uyarı: O Şehir Çok Tehlikeli

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Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Uyarı: O Şehir Çok Tehlikeli
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinde yapmış olduğu açıklamada, Bu şehrin çok tehlikeli bir yerde olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Görür "Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka bölgesinde yaşanan 5.1 şiddetindeki deprem, bölge sakinlerini ve çevre illeri de etkileyen bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti. Bu deprem, bölgedeki sismik hareketlilik ve Zeytinbağı Fay Hattı'nın Gemlik Körfezi'ndeki etkinliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Zeytinbağı Fay Hattı'nın Önemi ve Gemlik Körfezi

Bu depremin merkez üssü, Gemlik Körfezi içerisinde yer alan Zeytinbağı Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Bu fay hattı, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolunun bir parçası olarak biliniyor. Güney kol, yavaş bir hareketlilik gösterse de, büyük bir stres birikimine sahip. Özellikle 1999'daki büyük depremler sonrası, bu fayda önemli bir stres kaybı yaşandığı düşünülüyor.

Bursa ve Çevresi İçin Deprem Riski

Bursa ve çevresi, jeolojik yapısı itibarıyla deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer almakta. Gemlik'te alınması gereken önlemler, bölgenin deprem direncini artıracak yapısal iyileştirmeleri içermeli. Bu kent, Gemlik fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle özellikle dikkatli olmalıdır.

Gelecekteki Depremlere Hazırlık

Bursa ve çevresinde yaşayanlar için, bu deprem bir uyarı niteliği taşıyor. Gelecekte olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını en aza indirgemek adına hayati önem taşıyor. Bu bağlamda, deprem güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması, yerel yönetimler ve halkın iş birliğiyle gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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