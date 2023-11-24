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Nefes alamıyoruz dediler, Jandarmayı arayıp yardım istediler

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Nefes alamıyoruz dediler, Jandarmayı arayıp yardım istediler
Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı. Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.

Edirne'de limon yüklü tırda 36 düzensiz göçmen yakalandı. Limon yüklü bir tır dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı tırı durdurdu.

Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren düzensiz göçmenlere müdahale etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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